O que nos contam os novos artistas circenses?

Mostra Estufa está de volta ao Teatro do Campo Alegre, no Porto, com três propostas frescas de circo contemporâneo. É já este sábado e domingo.

A vida presa por um fio, ou melhor, a vida presa por vários fios de cabelo, é a poética proposta da técnica de suspensão capilar usada na criação "Evocar", de Lia Vilão, que estará em cena na Mostra Estufa, um evento anual organizado pela companhia Erva Daninha, no Teatro do Campo Alegre, no Porto, em que é dado palco a valores emergentes do circo contemporâneo.

A técnica, como explica Lia Vilão, é antiga e, depois de ter caído em desuso, voltou a ser recuperada na última década. Uma máxima que parece obedecer à regra de um pouco de prazer e um pouco de dor.

Se, para o espectador, ver uma longilínea figura voar de forma etérea é um deleite visual, é com consciência que o público não pode evitar sentir um certo temor ao saber que o seu peso está seguro pelo couro cabeludo. A pergunta é inevitável: é doloroso? Sim, contesta a artista, sempre a sorrir.

A magia do circo (contemporâneo também) prende-se com essa vertigem que se sente ao saber que ali também se joga com a vida e com a morte - nem que esta seja metafórica.

Ao trabalho de Lia Vilão juntam-se também nesta edição outras duas propostas. As três podem ser vistas amanhã, às 19.30 horas e domingo, às 17 horas. Ivo Nicolau, artista recém-formado, leva ao palco "OQNEPOMNOZCANC - O que não era para o Manel, nem o Zé comeu, aliás ninguém comeu", um número de malabarismo aliado ao teatro físico, em que vai mudando de personagens e de figurinos, dirigindo-se ao público e dando indicações sobre o seu controle de reações através de um "SMV" como intitula, o Sistema de Molde Visual que se impõe. O discurso contém várias picardias dirigidas ao espectador, como "a interpretação é livre e também nós o deveríamos ser". Nesta proposta, acaba por fazer uma piscadela de olho à obra "O público", de Federico García Lorca.

"Shéli" é a última proposta da Mostra Estufa, com as artistas Irit Cahn, María López del Peso e Shai Hanaor, que inventam um "trêspézio" em que em jogos de isometria fazem uma alegoria ao empoderamento feminino e aos jogos de poder.