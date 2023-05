O que se passa em palco tanto desperta riso como consciências

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 21:04 Facebook

Twitter

Partilhar

"O fim" estreia esta sexta-feira em Ponte de Lima. Produção da companhia Momento - Artistas Independentes adapta texto de Gonçalo M. Tavares. O escritor estará presente na sessão.

Uma sala de espera de um hospital. Branca. Quatro personagens interagem, em silêncio ou falando de morte, velhice, abandono e demência. Gritos, flatulências e alarmes [daqueles que servem de despertador nos telemóveis] interrompem, por vezes, os longos silêncios, enquanto as personagens trocam olhares, gesticulam, acotovelam-se, e dançam tango.

O cenário oscila entre o real e o surreal. O que se passa em palco tanto pode despertar risos, como consciências. Pode tocar fundo a realidade de um filho que abandona o pai velho e demente, e a quem este espera, na completa solidão, dia após dia, entre alucinações e conversas com um cão chamado Morte. Prepare-se o espectador de "Fim", baseado no texto "A velhice", do escritor Gonçalo M. Tavares, que estreia esta sexta-feira à noite, às 21.30 horas, no Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima.

PUB

A nova criação da companhia de teatro Momento - Artistas Independentes, com encenação de Diogo Freitas, cruza teatro, música, dança, performance e circo. Brinca com a finitude, as misérias do envelhecimento e a efemeridade da vida.

O encenador explica a origem da peça: "Falei com o Gonçalo [M. Tavares] sobre a minha vontade de querer falar sobre como os meus avós estão a envelhecer e como os filhos esquecem e abandonam os velhos, nos hospitais, e nos lares, não que estes não sejam bons para cuidar dos idosos, mas no sentido do sentimento de abandono e dos que os deixam lá e não os visitam".

Do texto "A velhice" nasceu uma sala branca, "um lugar comum, onde já estivemos ou havemos de ir lá parar". "Aquelas personagens podem ser qualquer um de nós, alguém do público", refere Diogo.

A linha dramatúrgica do espetáculo junta um artista de circo e de teatro (Clara Nogueira, David Almeida, Pedro Oliveira e Sara Maia), e "vai do realismo para o surrealismo"."Criamos um espetáculo divertido, que viaja muito. Começamos numa coisa muito sóbria, muito límpida [sala branca] e no final está tudo vermelho, tudo sujo, tudo destruído", diz o encenador, indicando a destruição como símbolo "de morte".

A estreia desta sexta-feira contará com a presença do escritor Gonçalo M. Tavares, que, no final do espetáculo, participará nas "Conversas no salão" com moderação de José Carlos Loureiro.

No sábado, dinamiza-se o curso de Escrita e Imaginação com Gonçalo M. Tavares na Biblioteca Municipal, com início às 10 horas. Os interessados podem inscrever-se através do e-mail: biblioteca@cm-pontedelima.pt ou pelo telefone: 258 900 408.