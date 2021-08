O que tem o xadrez a ver com a música de Ennio Morricone?

Hoje às 18:22 Facebook

Um documentário sobre o músico e maestro italiano Ennio Morricone (1928-20202), realizado por Giuseppe Tornatore, vai integrar a programação do 78º Festival Internacional de Cinema de Veneza, fora de competição, anunciou esta terça-feira a organização.

"O alinhamento do 78.º Festival Internacional de Cinema de Veneza 2021 incluirá, fora de competição, 'Ennio por Giuseppe Tornatore', um retrato abrangente de Ennio Morricone, conhecido e amado em todo o mundo, entre os músicos mais influentes e prolíficos do século XX, o vencedor de dois Óscares e compositor de mais de 500 bandas sonoras de cinema inesquecíveis", revelou a organização, em comunicado.

O documentário conta a história de Ennio Morricone, numa longa entrevista com o maestro por Giuseppe Tornatore, e com comentários de artistas e realizadores, como Bernardo Bertolucci, Giuliano Montaldo, Marco Bellocchio, Dario Argento, os irmãos Taviani, Carlo Verdone, Barry Levinson, Roland Joffé, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, Nicola Piovani, Hans Zimmer e Pat Metheny. O filme inclui ainda música e filmagens de arquivo que ajudam a contar a história do maestro italiano.

Segundo a organização, "Ennio" é também uma investigação que procura revelar os aspetos menos conhecidos de Morricone, tais como a sua paixão pelo xadrez, e a sua possível ligação com a música; ou a origem realista de algumas das suas intuições musicais, como o uivo de um coiote que inspirou o tema de "O Bom, O Mau e o Vilão", ou o bater rítmico das mãos em latas por trabalhadores que protestavam nas ruas de Roma, que inspirou o tema de "Afirma Pereira".

"Trabalhei com Ennio Morricone durante 30 anos. Fiz quase todos os meus filmes com ele, para não mencionar os documentários, anúncios e projetos que tentámos, sem sucesso, montar. Durante este tempo, a nossa amizade foi-se consolidando cada vez mais. Assim, filme após filme, à medida que a minha compreensão do seu personagem como homem e artista se aprofundava cada vez mais, sempre me perguntei que tipo de documentário poderia fazer sobre ele. E hoje o meu sonho tornou-se realidade", afirmou Giuseppe Tornatore.

O 78.º Festival Internacional de Cinema de Veneza vai acontecer entre 01 e 11 de setembro naquela cidade italiana, sem portugueses na seleção oficial, e vai distinguir os atores Jamie Lee Curtis e Roberto Benigni com o Leão de Ouro de carreira.

O realizador e produtor britânico Ridley Scott vai ser também homenageado pelo seu contributo para o cinema contemporâneo.

No programa "Final Cut" de Veneza, para obras em fase de finalização, estará o documentário "As noites ainda cheiram a pólvora", do realizador moçambicano Inadelso Cossa, numa coprodução entre Moçambique, Alemanha, França, Noruega, Países Baixos e Portugal.