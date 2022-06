O que viam os olhos de Aurélia de Souza

Catarina Ferreira Hoje às 17:26 Facebook

A exposição evocativa do centenário da morte de Aurélia de Souza que está patente no Museu da Quinta do Santiago, em Matosinhos, ajuda-nos a perceber melhor o seu percurso e obra.

O Museu da Quinta de Santiago, em Matosinhos, tem patente até setembro a mostra "Do que vejo", evocativa do centenário do falecimento da artista plástica Aurélia de Souza assinalado este ano. A mostra tem 38 obras da artista, sendo a sua grande maioria do acervo da autarquia de Matosinhos, bem como de outras instituições, e de coleções particulares.

A mostra tem curadoria de Cláudia Almeida e Filipa Lowndes Vicente e está dividida em quatro núcleos. O primeiro "Frente a frente"composto de retratos é um dos mais impactantes, pela multiplicidade de técnicas utilizadas. No núcleo existe um desenho de uma criança de perfil, onde se pode constatar a técnica e o nível de detalhe, especialmente no cabelo semi solto. Do lado oposto da sala há um retrato do seu tio Mourão, obedecendo a moldes mais tradicionais dos retratos de sociedade, que dizia "detestar", mas neste caso feito de memória pelo carinho que lhe tinha.

"Diários da casa" ganha destaque ao ser apresentado neste Museu, originalmente uma casa de família, onde a vida da artista com a mãe e as irmãs ganha outra dimensão.

O núcleo "Pintar perto e longe de casa" tem paisagens limítrofes da Quinta da China, onde vivia, de Leça, e também de algumas viagens que foi fazendo com a sua irmã Sofia. Há horizontes montanhosos da Suíça, perspetivas da Bretanha e também cenas quotidianas, como vendedoras, carquejeiras, ou freiras, em que é evidente o fosso entre as classes sociais, agudizados pelos contrastes cromáticos que faz. Neste núcleo está patente a primeira obra que a autarquia de Matosinhos adquiriu. Um singular óleo sobre tela que retrata o "Rio Leça".

"Sobre a mesa", último centro da mostra tem a particularidade de estar numa sala florida, o que traz outra ressonância às naturezas mortas que Aurélia de Souza pintou. O reflexo de uma época em que a sociedade remunerava os artistas por este tipo de representação. Mais uma vez a cor é dominante, de realçar o quadro "Garrafa de champagne e laranjas". Uma mostra imperdível.