O regresso do Matosinhos em Jazz

Após dois anos de estagnação, julho marca o regresso do Festival Matosinhos em Jazz. Um evento gratuito que na sua terceira edição se propõe a apresentar vários nomes e vertentes que formam as novas gerações do jazz.

A partir das 18 horas, todos os fins de semana do mês de julho há encontro marcado com distintos artistas nacionais e internacionais do mundo do jazz.

A abertura do Matosinhos em Jazz decorreu, este sábado, com o concerto de Mimi Froes e no domingo foi a vez de Jéssica Pina, trompetista e cantora.

Em conversa com o JN, Jéssica Pina, trompetista, convidada a integrar a digressão Madame X de Madonna, afirma: "acho importante haver festivais como o Matosinhos em Jazz dedicados não apenas ao jazz, mas à enfatização de música e artistas portugueses não unicamente da área musical. É importante apoiar a cultura portuguesa e, por isso, é necessário haver festivais como este, ainda mais para pessoas que estão só a começar e querem uma oportunidade para mostrar a sua arte".

Embora não tenha nascido numa família de artistas e, desde logo, não tenha crescido ao som de jazz, este tipo de música é a base para a sua carreira, a qual tenta complementar com outros estilos musicais. No entanto "o jazz está sempre presente. O jazz é a raiz de tudo. Depois, a partir daí e juntando muitas influências, acaba por surgir o R&B, o soul, o funk e um pouco da música africana, que está relacionada com as minhas origens. Mas o jazz é como se fosse a base para tudo o resto", declara Jéssica.

Para o seu concerto, a artista diz presentear uma harmonia da voz com o trompete, através da apresentação do seu EP "Ventre novo", lançado no ano passado. Uma combinação de jazz com influências de R&B e soul, e de covers de músicos influentes no seu percurso, como o trompetista Roy Hargrove e a cantora e compositora Jorja Smith.

Arte e jazz de mãos dadas

O Festival Matosinhos em Jazz dá lugar também a uma distinta forma de arte para exibição, convidando Clara Não, João Fazenda, André Tentugal, Vasco Gargalo e Joana Linda para repensar e redesenhar capas icónicas de álbuns de artistas do jazz - Chet Baker, Charles Mingus, Nina Simone, Ornette Coleman e Sonny Rollins - numa exposição patente, no Jardim Basílio Teles, até ao final do mês.

Clara Não, uma das artistas convidadas para a exposição de discos icónicos, falou também com o JN, acerca do evento, defendendo que: "Uma das coisas que Matosinhos faz muito bem no geral, é promover a igualdade. Então, acho que é importante fazer com que as pessoas saibam que existe, porque não há nenhum impedimento económico para as pessoas não terem acesso ao jazz e à cultura."

Acrescenta ainda Clara Não, "o jazz é importante por haver aquela libertação de regras e por quebrar com a parte comercial", algo que entra em simbiose com a sua arte. Tal como jazz - uma vertente libertadora -, o seu trabalho serve o propósito de desafiar a sociedade.

Na exposição patente no Jardim Basílio Teles, a artista portuguesa recria o famoso álbum de Nina Simone "I put a spell on you", mediante a sua visão pessoal, com recurso a tinta-da-china e lápis de cor.

O festival segue no próximo fim de semana. No sábado atua o compositor e pianista Alfa Mist, e, no domingo haverá o concerto de Camila George, saxofonista com uma carreira proeminente em Inglaterra.

A 23 de julho atua Raquel Martins, cantora, guitarrista e compositora, e dia 24 marca presença em palco Ashley Henry ao piano.

A encerrar o festival estão os concertos de Rebecca Martin com a Orquestra Jazz de Matosinhos a dia 29 e a 30 GNR e Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, ambos a acontecer na praça Guilhermina Suggia.