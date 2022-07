O resgate de uma herança colombiana

Lido Pimienta traz "Miss Colombia" na bagagem para dois concertos nacionais

Ainda com o país meio anestesiado depois da passagem de Maluma pelo festival Marés Vivas, chega-nos um portento colombiano, Lido Pimienta que protagoniza dois concertos, amanhã em Lisboa (Zé dos Bois) e quinta-feira no Porto (M.ou.CO.). Mas separem-se rapidamente as águas, Lido Pimienta é "música e Maluma é entretenimento", reclama a cantora que junta a esta lista separatista Shakira e J. Balvin.

A digressão "Payasa", com duas datas em Portugal, traz no repertório "Miss Colombia", o segundo álbum da cantora residente em Toronto, no Canadá. O nome é uma menção ao episódio em que Steve Harvey anuncia erroneamente a Miss Colômbia como vencedora do concurso Miss Universo, em 2015.

Os onze temas são uma declaração de intenções e um chamamento à Colômbia, com a inclusão de nomes como Li Saumet, da Bomba Estéreo em "Nada", reclamando uma herança afro-colombiana. Como o garante o tema com o Sexteto Tabala: "Quiero que me salves", onde está explícita a demanda: "Y ya llegó la oportunidad/ Para arreglar nuestro pasado". A bandeira antirracista leva-a bem hasteada como na dolorosa ironia do tema "Pelo cucu", em que anseia casar com um menino branco para melhorar a raça, não tendo que esticar mais o seu cabelo "cucu".

Há na sua voz referências à mexicana Julieta Venegas, mas também a Bjork, audíveis sobretudo em "Comig through" e "Eso que tú haces", muito bem embrulhadas eletronicamente e com uma forte carga revolucionária.

Pimienta saltou para os holofotes quando em 2017, num golpe de sorte, o seu LP de estreia "La Papessa" ganhou o Polaris Prize, maior galardão canadiano concorrendo lado a lado com Leonard Cohen, Gord Downie e Feist. Mas não é uma novata nas andanças musicais, o seu primeiro EP, "Color", foi lançado em 2010, escudada pelo então marido. Sem escusar-se por quem é, Lido Pimienta entrou na cena musical para reclamar a coroa prometida a Miss Colômbia. Pelo nosso júri a coroa é sua com todo o mérito, musical e social.