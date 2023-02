O rock ensina a viver e a morrer

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 18:28 Facebook

"This stupid world" é os Yo La Tengo a constatarem as desgraças sem caírem em depressão. O novo disco da banda de Ira Kaplan foi feito durante a pandemia.

O desespero das bandas jovens tende a ser mais drástico: ora apostam na catástrofe, e mais vale prepararmos os tarecos para o fim do Mundo; ora vislumbram o milagre, e tudo será redimido e expurgado. Já as bandas maduras, como Yo La Tengo, que transportam o fogo do indie rock desde "Ride the tiger" (1986), viram o suficiente para não se impressionarem demasiado: isto vai caindo aos poucos, mas é tudo o que temos. Nem sentenças, nem falsas esperanças - concentremo-nos em fazer boa música, em deixar um pouco de luz.

"This stupid world", criado ao ritmo do abre e fecha da pandemia, entre 2020/22, no estúdio da banda em Hoboken, Nova Jérsia, num clima de ensaio e improvisação, não traz raiva nem niilismo, não se coloca num altar de santidade a apontar as imperfeições do Mundo: o Mundo é estúpido, mas nós somos parte da estupidez, como parece glosar "Apology letter" na sua toada autodepreciativa. Porque sem essa consciência, diz-nos o trio formado por Ira Kaplan, Georgia Hubley e James McNew, não estaremos em condições de mudar o quer que seja, nem seremos capazes de apreciar o belo.

E o belo é, por exemplo, ter uma banda. Essa alquimia sempre mágica entre os músicos: vemos felicidade quando testemunhamos a relação silenciosa, semiótica e profunda entre instrumentistas - seja numa orquestra nacional, seja numa banda de garagem. "Sinatra drive breakdown", tema de abertura do álbum, traduz essa cumplicidade e mútua assistência: Hubley e McNew lançam a pista motorik, um balanço de mínimas variações onde a guitarra lânguida e pontiaguda de Kaplan se introduz em busca de melodias, em busca de sentidos - "Untill we all breakdown" é o mantra, mas cairemos acompanhados e em ação.

"Aselestine" é um prodígio de escapismo, uma pastoral liquefeita comandada pela voz de Hubley, que parece exumar o timbre de Nico nas canções de alvorada dos The Velvet Underground. E "Brain capers" é shoegaze denso, quase ilegível, transportado em tensão, obscuridade e murmúrios. Não saímos nem tristes nem alegres deste Mundo, mas ganhamos uma horita de rock adulto.