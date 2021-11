O Ruínas Teatro revolta-se contra o egocentrismo

Rubén Roma Hoje às 12:33 Facebook

Twitter

Partilhar

"Gritos da rua", peça de Cláudio Pinto, estreia-se sexta-feira em Lousada. Obra nasce de uma inquietação interior. "É uma vontade de chamar a atenção, de dar um grito."

"Gritos da rua" chega ao palco do Ruínas Teatro, em Lousada, sexta-feira 26 pelas 21.30 horas, com direito a repetições a 30 de novembro e a 17 e 18 de dezembro.

Cláudio Pinto nasceu em 2001 e é natural de Paredes. Iniciou-se cedo no teatro e em 2017 enveredou pela encenação com a peça "Caixas" e desde então não tem parado. Tornou-se recentemente diretor artístico do Ruínas Teatro, que concilia com os estudos na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo.

Para o novo trabalho, Cláudio Pinto baseou-se em entrevistas, reportagens, livros e histórias reais. "O 'Gritos da rua' não é o grito das pessoas que estão na rua, é o grito de quem tem uma vida boa e pode gritar por eles." Há uma vontade de desconstruir a narrativa e de que o público passe "por uma espécie de reportagem dentro do teatro".

O objetivo da peça é trazer mudanças ao nível da mentalidade, mexer com preconceitos que vão surgindo inconscientemente enquanto se cresce, fazer com que "as pessoas sejam capazes de perceber que aquilo é um ser humano, que sejam empáticos", que seja audível um bom dia, um olá, algo amigo.

São 20 os intérpretes, vestidos com pijamas, que dão corpo à vida de transeuntes considerados parasitas aos olhos da sociedade. Vinte atores que simbolizam os "muitos que não têm ajuda, que não sabem o que vai acontecer amanhã, se irão sobreviver à noite". A ideia é que não seja só um indivíduo a contar a história; que as 200 ou 300 pessoas que assistam à peça olhem para cada história individualmente e as espalhem.

De "Gritos da rua" pode esperar-se energia positiva com nuances de nostalgia. Pretende-se consciencializar contra o egocentrismo, ajudar a que "os seres humanos saiam da sua bolha e vejam que existem outros, não apenas um eu". Pedir-se-á ao público para fechar os olhos, colocar-se na pele dos que vivem nas ruas, imaginar uma casa, um porto seguro.

PUB

Após uns minutos de reflexão, regressa-se à realidade. Os olhos reabrem-se, na esperança de que isso ajude a mudar a forma de pensar das pessoas rumo ao altruísmo, à ajuda ao próximo.

Para o futuro, Cláudio Pinto tem na gaveta um texto da sua autoria, "A (r)evolução das mulheres", baseado numa outra inquietação.