A expressão "falta de chá" é das mais amaneiradas da língua portuguesa. Como o costume de beber chá era reservado a famílias de estatuto social mais elevado, a falta dele é associada à grosseria e boçalidade.

Originário da China, o chá foi introduzido na Europa pelos portugueses no século XVI, e apesar de ser considerado um hábito britânico, foi introduzido por D. Catarina de Bragança quando casou com D. Carlos II, rei de Inglaterra. Isso e o banho diário.

O ano passado a FAO decretou que 21 de maio seria o Dia Internacional do Chá, apesar de a data também já ser assinalada a 15 de dezembro. A efeméride é de especial importância para o comércio justo.: o chá é geralmente produzido em áreas da Ásia assoladas pela pobreza e as pessoas associadas à tarefa estão abaixo da linha de pobreza, além de não teremfácil acesso aos mercados e a unidades de processamento. Uma bebida amplamente usada como o chá deve ter um bom negócio, que proporcione alívio aos agricultores pobres, a fim de atender às suas necessidades. O Dia Internacional do Chá, além de se focar nos benefícios da bebida, também celebra as pessoas por trás de sua produção.

Quem teve a oportunidade de beber um chá de menta a ferver no deserto sabe que não existe sensação mais refrescante. Talvez por isso o filme "Um chá no deserto" seja dos mais bonitos que existe. O realizador Bernardo Bertolucci adaptou de forma magnífica o romance de Paul Bowles, sobre a viagem de um casal de americanos, escritores e intelectuais, no final do anos 1940 pelo deserto no Norte de África, que é uma viagem pelas emoções. "Um chá no deserto" é um filme complexo e envolvente sobre um invulgar conceito de viagem, onde um homem e uma mulher se perdem, literalmente, num mundo misterioso, interno, que se altera e transforma. Bertolucci construiu uma obra com portentosa fotografia e uma exótica sonoridade de Ryuichi Sakamoto, com as incríveis prestações de Debra Winger e John Malkovich. Tudo motivos para revisitar esta longa-metragem:

A fábrica mais antiga de chá da Europa situa-se nos Açores. É a fábrica de chá Gorreana, na ilha de São Miguel. Aqui pode ler tudo sobre o seu fabrico.

Outro filme com um famoso chá das cinco é "Alice no país das maravilhas", inspirado no romance de Lewis Carrol. Aqui, a versão dos anos 1950 da Disney:

Em Lisboa, o café Tapas & Tiles tem um menu dedicado ao Chá de Alice e do Chapeleiro Louco. O mesmo acontece no pet café Pet & Tea, em Coimbra, aqui com a vantagem de poder levar o seu gato.

Para beber o seu chá ao melhor estilo propomos uma visita ao Museu da Vista Alegre, que foi galardoado pela Associação Portuguesa de Museologia ​​​​​​​com uma menção honrosa na categoria Melhor Museu do Ano.

Enquanto toma o seu chá aproveite para ler o livro "Memórias de uma gueixa" de Arthur Golden, uma viagem inesperada aos cerimoniais do chá no Oriente.

E ouvir "Englisman in New York" de Sting, "I don´t drink coffee I take tea my dear"