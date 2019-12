Sérgio Almeida Hoje às 18:58 Facebook

Ao sexto disco, intitulado "I was told to be quiet", Momo faz uma síntese do seu percurso. "É um disco mais maduro", afirmou ao JN o artista brasileiro, a viver em Portugal há cinco anos.

Se o novo disco de Momo fosse uma corrida, o mais provável é que o artista mineiro chegasse ao fim cansado, tantos são os territórios que cruza. Da folk ao psicadelismo, passando pelo samba e pelo omnipresente travo pop, "I was told to be quiet" é uma demanda sonora que pretende ser "um contraponto a um atribulado e com retóricas bélicas", assume o músico natural de Belo Horizonte, cada vez mais convencido de que "o silêncio é uma forma de ação".

Depois de, em cada um dos cinco discos anteriores, ter incutido uma estética própria associada, desta feita procurou fazer uma síntese de tudo quanto já experimentou, o que não significa que esteja isento de novidades, como se prova pelo facto de ter cantado pela primeira vez em francês.

"Acima de tudo, parece-me um disco mais maduro", resume.

Entre o primeiro disco e o presente podem distar 13 anos, mas, evoluções à parte, Momo garante que a essência não mudou. Em cada novo trabalho, afirma encontrar o gosto do desconhecido, a certeza de que o disco pode enveredar por caminhos inesperados. "O estúdio é um lugar de liberdade, onde expresso a minha criatividade, sem ter objetivo prédefinido, como uma tela em branco", concretiza.

A viver em Portugal há cinco anos, Momo, que responde pelo nome civil de Marcelo Frota, encontrou a serenidade de que precisava, depois de viver em Chicago e no Rio de Janeiro.

Para que Portugal fosse a casa em que entretanto se tornou, muito contribuíram também as cumplicidades artísticas. Com figuras como Camané, com quem já gravou um tema, mas também através de músicos brasileiros instalados em Portugal, como Malu Magalhães ou Marcelo Camelo. Não espanta, por isso, que "o fado já comece a estar impresso na minha música".

No entanto, a distância de um oceano pelo meio é insuficiente para que Momo dilua a ligação ao seu país de origem, reforçada pela permanência de muitos familiares e amigos. Preocupado com o clima de instabilidade no Brasil, não hesita em classificar o tempo presente como "obscuro e sinistro". "Sejamos ou não artistas, todos temos uma responsabilidade política", diz o compositor, sem dúvidas quanto "ao impacto negativo que a política acaba por ter sobre o meio cultural".