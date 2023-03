O Teatro sai hoje em busca da humanidade perdida

Dia Mundial do Teatro: apoios, fim dos modelos concursais e da precariedade são os temas que marcam a data

"É a nossa missão, dramaturgos, portadores da tocha do esclarecimento, desde a primeira aparição do primeiro ator no primeiro palco, estar na vanguarda de enfrentar tudo o que é feio, sangrento e desumano. Nós confrontamos com tudo o que é belo, puro e humano. Nós, e mais ninguém, temos a capacidade de espalhar a vida. Vamos espalhar juntos a causa de um mundo e uma Humanidade". É este o tom da Mensagem do Dia Mundial do Teatro, que hoje se celebra, no texto da atriz egípcia Samiha Ayou escrito para o Instituto Internacional do Teatro.

"Talvez seja a mensagem mais feliz e assertiva dos últimos cinco anos", diz Ricardo Simões, do Teatro do Noroeste, de Viana do Castelo, entidade responsável há cinco anos pela tradução da missiva. As palavras da figura tutelar do teatro egípcio têm a capacidade de "galvanizar os fazedores de teatro, porque o seu papel de criadores é único na conceção de uma cultura de paz, tolerância e empatia. O teatro necessita de mitigar todas as diferenças".