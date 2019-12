O tempo de Wim Wenders no Campo Alegre

João Antunes Hoje às 15:14 Facebook

Até 8 de janeiro, no Teatro Campo Alegre, no Porto, a retrospectiva "Wim Wenders ao correr do tempo" celebra um dos reconhecidos mestres do cinema europeu, com cópias restauradas de títulos que abarcam quatro décadas de uma obra significativa.

Wenders nasceu em 1945,em Dusseldorf, Alemanha, e fez parte do movimento de renovação do Novo Cinema Alemão, a par de nomes como Werner Herzog, Volker Schlondorff ou Rainer Werner Fassbinder.

Depois de uma década de 70 recheada de filmes interessantes, como "A angústia do guarda-redes no momento do penalty" ( o primeiro em que colaborou com o Prémio Nobel 2019 Peter Handke) , "Alice nas cidades" ou o indelével "Ao correr do tempo" - todos incluidos nesta retrospetiva, ver ficha ao lado -, o alemão aumenta decisivamente a sua influência com dois grandes clássicos: em 1984 , estreia-se "Paris, Texas", "road movie" filmado nos Estados Unidos e que lhe valeu a Palma de Ouro em Cannes; e "As asas do desejo" (1987), filme-ensaio sobre uma Berlim individual e coletivamente à procura da mudança, que se tornou obra de culto para essa geração.

Vertente documentarista

Fassbinder entretanto já tinha morrido, em 1982. À entrada dos anos 90, Wenders e os seus colegas de geração foram perdendo fôlego e dando lugar a outras fornadas de cineastas alemães . Mas, ao mesmo tempo que assumia um lugar institucional enquanto presidente da Academia Europeia de Cinema, em 1996,Wenders ia firmando a sua reputação enquanto documentarista. O ciclo termina aliás com um belíssimo e doloroso documentário sobre o grande realizador norte-americano Nicholas Ray, então doente em estado terminal: "Nick"s film - Um ato de amor" (1980).

O pendor não ficcional perdurou. Em 1985, mostra a sua visão sobre o o cineasta nipónico Yasujiro Ozu , com Tokyo-Ga". Na década de 90, permitiu-lhe recuperar protagonismo, com obras de grande dimensão e impacto mediático. As abordagens à música cubana ("Buena Vista Social Club", de 1999), à obra de Pina Bausch ("Pina", de 2011) ou à fotografia de Sebastião Salgado ("O sal da terra", de 2014) valeram-lhe três nomeações aos Oscars.

Grande destaque também para a exibição de alguns dos títulos que o realizador rodou em Portugal, país que o acolheu em várias ocasiões. Numa delas, a convite de Lisboa Capital da Cultura 94, para quem realizou "Viagem a Lisboa", que inclui uma deliciosa aparição de outro dos seus mestres, Manoel de Oliveira. E foi também em Portugal que rodou "O estado das coisas", com Samuel Fuller, Robert Kramer e Artur Semedo.