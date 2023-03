Oscars: O triunfo das pessoas normais (que por acaso são bastante estrambóticas)

"Tudo em todo lado ao mesmo tempo" limpa os Oscars com sete vitórias e é o filme do ano. Michelle Yeoh é a primeira asiática a ganhar um Oscar. Brendan Fraser sai das profundezas da carreira e ganha melhor ator com "A baleia". "A Oeste nada de novo", o filme de guerra anti-guerra, ganha 4 Oscars. Há cinco nomeados para melhor filme que sairam a zero, incluindo o filme de Spielberg. "Ice merchants", a curta portuguesa de animação que nos pôs a sonhar, perdeu. Os Oscars mudaram - e mudaram muito.

Ke Huy Quan chora, há uivos na sala, ele chora imediatamente, vai a caminhar para o palco e já vai a chorar. É um vietnamita e acabou de ganhar o Oscar de melhor ator secundário na fantasia maníaca "Tudo em todo o lado ao mesmo tempo", dos dois Daniels, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, que vão ganhar o Oscar de melhor filme e de melhor realização. É um momento histórico. Mas a História ainda está a começar.

O filme é comédia, é ação, é ficção cientifica, é drama, é um absurdo, é uma coisa "art house" de humor selvagem. É todo muito estapafúrdio, com rompantes entradas e saídas simultâneas em universos alternativos em que um casal de donos de uma lavandaria tem que salvar o mundo. Há muitos multiversos, há muitos feixes e efeitos especiais, há lutas com dildos, há de repente kung fu, há personagens que são pedras com olhos e falam, há personagens com dedos das mãos que são enormes salsichas flácidas a bambolear, é uma confusão, mas é também um drama sobre a reconciliação de uma família de pessoas normais e é ainda uma metáfora sobre a vida dos imigrantes asiáticos nos EUA que falam dos filmes de Wong Kar-Wai e da falta de atores orientais no cinema americano.