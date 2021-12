O último assalto de "La casa de papel"

Rubén Roma Hoje às 14:05 Facebook

Segundo volume da quinta temporada da popular série espanhola encerra uma saga popular. Abrindo caminho para novas histórias focadas em personagens individuais.

Tudo começou em 2017. Algo que não passava de uma minissérie de 15 episódios sobre um grupo peculiar que planeavam assaltar a Casa da Moeda Real de Espanha. A ação descambou de forma catastrófica.

Cinco anos volvidos, chega amanhã o último volume da quinta temporada de "La casa de papel". "O assalto do século chega ao fim", anuncia o trailer. O primeiro volume apostou numa intensidade bélica extrema, onde o grupo é colocado numa situação sem saída. Desta vez, o escritor e produtor Álex Pina quis focar-se no estado emocional das personagens, permitindo ao público um outro nível de conexão com o elenco e podendo, assim, despedir-se dele aos poucos.

No começo da quinta temporada foram adicionadas três personagens: Rafael (filho de Berlín, interpretado por Patrick Criado), René (ex-namorado de Tóquio, por Miguel Ángel Silvestre) e Sagasta (comandante das Forças Especiais do exército espanhol, por José Manuel Seda).

Os episódios do volume 2, com uma hora de duração média, intitulam-se "Válvulas de escape", "Ciencia ilusionada", "La teoría de la elegância", "Lo que se habla en la cama" e "Una tradición familiar".

Felizmente, para os fãs do universo de "La casa de papel", ela terá uma nova vida, focando-se no percurso de uma das personagens. Com lançamento previsto para 2023, "Berlín" seguirá a história do mau da fita interpretado por Pedro Alonso.

Por enquanto, no último suspiro de "La casa de papel", o traje obrigatório continua a ser o fato-macaco e a máscara de Dalí, a imagem de marca dos assaltantes. No primeiro volume, o Professor (Álvaro Morte) é capturado por Sierra (Najwa Nimri). Para o segundo volume anunciam-se reaparecimentos inesperados, e os assaltantes são capturados e têm que lutar para fugir. Aquilo que começou como um assalto, está prestes a transformar-se numa guerra. Os cinco episódios mostram a jornada de cada uma das personagens e como elas ficam no rescaldo do golpe.

O elenco principal de "La casa de papel", um dos maiories êxitos de sempre da Netflix, inclui ainda Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Alba Flores, Miguel Herrán e Jaime Lorente.