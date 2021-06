"O Último Banho" abre 23ª edição do festival da Feira

João Antunes Hoje às 15:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O Festival de Cinema Luso-Brasileiro de Santa Maria da Feira abre este domingo a sua 23ª edição. O certame decorre até ao próximo dia 4 de julho no auditório da Biblioteca Municipal da cidade.

Serão apresentadas a concurso sete longas e vinte curtas-metragens, com destaque para a primeira exibição pública de dois novos filmes portugueses, em ambos os casos duas primeiras obras de longa-metragem, "O Último Banho", de David Bonneville, que abre o festival e chega às salas do país a 1 de julho e "Mar Infinito", de Carlos Amaral, uma muito aguardada incursão nacional pelo universo da ficção científica.

O filme de David Bonneville é interpretado por Anabela e Margarida Moreira e pelo jovem modelo Martin Canavarro. Conta a história de uma freira que tem de tomar conta de um sobrinho adolescente abandonado pela mãe e que, caso contrário, será entregue a uma instituição, após a morte do avô com quem vivia numa pequena aldeia do interior.

No campo das curtas-metragens, há ainda sete filmes portugueses e uma coprodução luso-brasileira, assinadas por realizadores como Patrick Mendes, Leonardo Mouramateus, Carolina Vieira, Alexandra Ramires, Cláudia Varejão, Paulo Abreu, Catarina Romão e Welket Bungué.

Do lado brasileiro, destaque para as longas-metragens "Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar", de Marcelo Gomes, "King Kong en Asunción", de Camilo Cavalcante ou a primeira obra "A Morte Habita a Noite", de Eduardo Morotó.

O programa do festival é ainda composto por um foco de quatro filmes da dupla brasileira Bárbara Wagner e Benjamin de Burca, a exibição de três filmes da portuguesa Leonor Noivo na seção Sangue Novo, onde se integram os trabalhos recentes "Raposa" e "Dopping! Exercise with Gloria", homenagens a Nelson Sargento, nome incontornável do samba e ao artista plástico português Julião Sarmento, que nos deixaram recentemente, um debate com João Nicolau e uma sessão especial com um documentário dedicado ao universo musical de Gilberto Gil.