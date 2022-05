O verão volta a acontecer na Casa da Música

Margarida Cerqueira Hoje às 18:05 Facebook

Casa da Música promove, entre 1 de junho e 17 de setembro, vários espetáculos de entrada gratuita.

A iniciativa Verão da Casa, promovida pela Casa da Música (CdM), do Porto, é retomada a partir da próxima quarta-feira.

A ideia é "criar vários polos, com oferta musical de vários géneros", explicou António Jorge Pacheco, diretor artístico e de educação da CdM. Entre 1 de junho e 17 de setembro, poder-se-á assistir a 87 concertos, 20 de música erudita e 67 de música popular (jazz, pop, indie, entre outros).

A 1 de junho assinala-se o Dia Mundial da Criança, pelo que o Verão da Casa se inicia com um momento dedicado aos mais jovens, um concerto da Academia de Música Valentim de Carvalho.

As Pussy Riot pisam o palco da Sala Suggia a 8 de junho, um dia antes da apresentação no Capitólio, em Lisboa. As ativistas são naturais da Rússia e o conflito na Ucrânia será um tema incontornável.

"A noite de São João é na Casa da Música", assegurou o responsável. A efeméride assinala-se com Chico da Tina, que atuará no Cais de Carga, um espaço nunca utilizado para este fim pela instituição.

Dia 29, pelas 21 horas, Milton Nascimento dará um dos seus últimos concertos. A digressão "A última sessão de música", assinala os 60 anos de carreira e passará por outras localidades de Portugal.

António Jorge Pacheco salientou ainda que "é com muito gosto que a CdM se associa à Fundação Serralves". A 8 de julho, a Orquestra Sinfónica do Porto CdM atua no Parque de Serralves. As duas entidades já colaboraram antes, mas nunca "nesta escala".

Ainda em julho, a 19, Robert Glasper sobe ao palco no âmbito do Ciclo Jazz, e 29 e 30 serão "duas noites bastante diferentes, mas muito fortes": a primeira com Rebecca Martin e a Orquestra Jazz de Matosinhos, a segunda com os GNR e a Sinfónica da Casa da Música. Ambos em Matosinhos.

Agosto é dedicado "àquilo que é tradicional português, o fado". De quarta a sábado, a Sala 2 recebe várias atuações neste idioma.

A 10 de setembro, a Orquestra Sinfónica entra novamente em palco, assinalando o seu regresso à Avenida dos Aliados. Na Casa da Música, o verão acaba a 17, com programa por completar.