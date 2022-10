O western está bem vivo e é um cangalheiro quem o prova

F. Cleto e Pina Hoje às 17:42 Facebook

Arte magnífica e escrita inteligente fazem de "Undertaker", nova obra de Xavier Dorison e Ralph Meyer, herdeira dos grandes westerns aos quadradinhos.

Jonas Crow é o melhor no seu ofício. É cangalheiro e o seu brio em tornar apresentável quem foi morto com uns quantos tiros, só tem comparação com a desrespeitosa falta de tato com que trata quem lhe paga.

Por isso, por ser um cangalheiro com um invulgar evangelho de criação pessoal e por ter um abutre como animal de estimação, é normal que "Undertaker", o western que protagoniza, descaia recorrentemente para um humor negro que, em lugar de atenuar, reforça o seu lado violento e amoral.

No novo díptico, "O monstro de Sutter Camp"/"A sombra de Hipócrates", que a Ala dos Livros completou este mês, Jonas tem a companhia da recatada precetora inglesa Rose Prairie e da prática e venal chinesa Lin, como herança de um serviço funerário de um cadáver repleto de ouro, que não correu muito bem.

Agora, pressionado por elas, quando está habituado à solidão e a gerir tudo a seu bel-prazer, Jonas ignora que os seus problemas estão apenas a começar quando o passado vem ao seu encontro através de antigos companheiros de armas do exército durante a Guerra da Secessão, um deles Jeronimus Quint, um cirurgião brilhante que gostava de fazer experiências nos feridos que devia tratar. A procura do filho de um e o desejo de se vingar do outro, vão levar Jonas numa longa perseguição, em que ele e Rose terão de testar os próprios limites e questionar a sua relação.

Com um desenho grandioso, muito dinâmico, de um realismo extremo e uma planificação variada que sequencia, ritma e pontua a narrativa, "Undertaker" apresenta-se justamente como herdeiro dos grandes westerns dos quadradinhos e a sua leitura trará certamente à lembrança de muitos "Bluberry", de Charlier e Giraud.

Mas, para lá do lado gráfico, esta obra brilha também pela escrita inteligente que a suporta, cínica, retorcida e maquiavélica até à exaustão, que permite a Xavier Dorison expor uma dupla camada de violência, aquela que surge à luz do dia ou no negrume da noite, nos tiroteios, nas experiências do cirurgião e nos confrontos físicos e verbais frequentes, e a outra, bem mais incómoda, que simplesmente sentimos sem ver, e que passa pela chantagem psicológica levada ao extremo em que Quint se revela magistral.v