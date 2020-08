Obra de José Afonso classificada como de interesse nacional

Sérgio Almeida Hoje às 10:43 Facebook

É apenas o início de um processo que se prevê ainda longo, mas que cumpre uma pretensão antiga: a classificação da obra de José Afonso como Património Móvel de interesse nacional.

A confirmação surge ao cabo de mais de um ano de negociações com os herdeiros e resulta de uma estreita colaboração com o Arquivo Nacional do Som, permitindo assim que, pela primeira vez, a Direção-Geral do Património Cultural inicie a classificação de uma obra fonográfica.

"Com este processo, inaugura-se um tempo muito importante para o património sonoro português. A partir deste momento, podem abrir-se processos de classificação deste género patrimonial", afirmou a ministra da Cultura ao JN, destacando o simbolismo da escolha do autor de "Cantigas de maio".