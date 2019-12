Obras atribuídas a Goya desencadeiam polémica  

Sérgio Almeida Hoje às 19:18 Facebook

Especialista britânica questiona autenticidade da autoria de quadros do mestre espanhol, parte dos quais terão sido criados pelos seus assistentes

É um novo abalo na credibilidade do mundo da arte, bastas vezes questionada nos últimos anos: a historiadora britânica Juliet Wilson-Bareau defende que "dezenas de quadros" atribuídos ao grande mestre espanhol Francisco de Goya (1746-1828) não são, na realidade, de sua autoria.

Numa entrevista concedida ao jornal inglês "The Observer", a especialista na obra de Goya garantiu que muitas obras que, até recentemente, se acreditava terem sido criadas pelo pintor foram executadas pelos seus assistentes. "É um campo minado", reforçou, apelando aos museus para "reexaminar" as obras de Goya que têm na sua posse, mesmo que tal operação "leve anos" a ser realizada.

A situação é tanto mais grave quanto, segundo Wilson-Bareau, vários negociantes de arte que vendem obras de Goya em leilões estão a par das dúvidas sobre a sua autoria, mas insistem em comercializá-las.

Curadora de grandes exposições do artista realizadas no Museu do Prado, em Madrid, ou na Royal Academy of Arts, em Londres, Juliet Wilson-Bareau divide as obras "problemáticas" em dois campos: as falsas, que foram criadas em datas posteriores à morte do artista, e as que tiveram a marca dos seus assistentes de estúdio.

"Como qualquer grande artista, Goya tinha um estúdio ativo com assistentes e, portanto, muitas das pinturas seriam de outras pessoas, mas todos saíam do estúdio como Goya", explicou. Muitos desses assistentes eram frequentadores da escola que o artista dirigia. Os alunos mais talentosos eram convidados a ter um papel mais ativo na execução dos quadros.

Para agravar a confusão, o artista fez um inventário dos seus trabalhos em 1812, incluindo alguns trabalhos que foram criados pelos assistentes.

Ainda antes da denúncia feita por Wilson-Bareau, muitos museus começaram a reavaliar as suas coleções. Um dos primeiros a retirar obras de Francisco de Goya sobre as quais recaíam suspeitas quanto à sua autenticidade foi o Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, que resolveu submeter os seus quadros ao parecer de especialistas.