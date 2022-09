Obras de arte com um toque ucraniano expostas em Braga

Sandra Freitas Hoje às 17:56 Facebook

Exposição "First impressions" mostra o trabalho de cinco artistas refugiadas. Para ver na Zet Gallery até ao próximo dia 12 de novembro.

Muita fotografia, alguma pintura, esculturas e até ilustração. Cinco artistas ucranianas a quem o Grupo Dst deu acolhimento e uma bolsa mensal para produzir obras de arte, mostram, até meados de novembro, na Zet Gallery, em Braga, os resultados de quase meio ano de trabalho. Experimentação é a palavra de ordem na exposição "First Impressions".

Margaryta Alfierova chegou com uma carreira na área da ilustração infantil, mas acabou a criar, também, objetos em três dimensões. Oleksandra Skliarenko, acabada de formar-se em Artes, trouxe uma pequena máquina analógica, mas arriscou acrescentar um toque digital no seu trabalho fotográfico de estreia. Yevhennia Antonova expandiu a escala nas suas pinturas, com um processo de produção em estufa, e Hanna Kyselova, escultora já reconhecida além das fronteiras da Ucrânia, deu um toque animalesco à exposição com figuras de barro e cerâmica.

Helena Mendes Pereira, diretora da galeria, diz que, em "First Impressions", as artistas refugiadas "foram além daquilo que já tinham feito", mas é com o significado da escultura triangular de Nataliia Diachenko - que dá as boas-vindas a quem entra -, que a curadora se "arrepia".

Desafiada a trabalhar a partir da observação das fábricas, oficinas e laboratórios do campus do Grupo Dst, a fotógrafa acabaria por se cruzar com uma das últimas chapas metálicas que a empresa importou da fábrica Azovstal, em Mariupol, na Ucrânia, onde chegou a fazer uma residência artística. Um regresso às origens impactante, que serviu de ponto de partida para Nataliia Diachenko construir uma espécie de triângulo sagrado, que juntou a cerca de 20 fotografias, também elas impressas em metal, que parecem mostrar uma indústria em pausa.

São imagens a preto e branco, que contrastam com o jogo de cores visível nas telas de Yevhennia Antonova ou os retratos da vida quotidiana de Oleksandra Skliarenko.

Em todos os casos, Helena Mendes Pereira, está convencida de que "explodiram enquanto artistas". "As pessoas em liberdade fazem coisas maravilhosas", remata.

"First Impressions"

Zet Gallery, Rua do Raio, 175, Braga

Até 12 de novembro