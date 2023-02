Ode à música portuguesa chega a Los Angeles

JN Hoje às 15:14 Facebook

O violinista e maestro Eliseu Silva vai apresentar nesta segunda-feira num dos principais auditórios de Los Angeles o recital "24 caprichos fadistas", inserido numa digressão mundial de promoção do seu novo disco.

O novo álbum do violinista e maestro português Eliseu Silva, "Lacrimosa", vai ser apresentado ao vivo nesta segunda-feira em Los Angeles, no APU Munson Recitall Hall, no âmbito de um projeto mais alargado que intitulou de "24 caprichos fadistas".

O recital faz parte da digressão que, nos últimos meses, passou por auditórios em Lisboa, Paris, Roma e Cracóvia, prevendo-se que até março chegue também à China, Hong Kong e Malásia,

"Este concerto é um culminar de dois projetos de enorme significado pessoal", afirmou o artista ao JN, destacando a dupla efeméride que procurou homenagear com o presente recital: os 10 anos de elevação do fado a Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO e os 240 anos do nascimento de Nicolló Paganini, uma das suas principais referências no campo musical.

Doutorado em Musicologia - Performance e Interpretação, Eliseu Silva, maestro residente da Orquestra Juvenil da Bonjóia e da Orquestra Sinfónica António Fragoso, assume que um dos objetivos principais da sua carreira internacional consiste "em levar a cultura portuguesa e obras de compositores portugueses" a várias partes do globo.