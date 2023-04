Oferecer tempo e confiança

O Festival Dias da Dança selecionou quatro artistas que estiveram na edição de 2022 como "Guests" para a programação deste ano. Depois da apresentação de "Pai para jantar", de Gaya de Medeiros, este sábado é Ana Isabel Castro a estrear "Pechisbeque", no Constantino Nery, em Matosinhos.

"Ser uma artista guest foi ótimo, acima de tudo pela liberdade que tens e por não teres a pressão do tempo. Quando se está a apresentar algo, não se aproveita o festival, como Guest tens acesso a tudo e liberdade para absorver também como espectador", comenta ao JN, Ana Isabel Castro.

O ano passado na semente do que viria a ser "Pechisbeque" apresentou uma sopa de letras, mas, como conta: "ainda estava muito longe deste resultado final".

"Pechisbeque é algo que aparenta ter um valor que não tem, que imita o ouro. A premissa pode aplicar-se à dança, à sua relação e à sua importância. Quantos sacrifícios fazemos durante um processo na vida e depois o que atingimos? Seremos capazes de aceitar a falha?", questiona Ana Isabel Castro.

A resposta parece ser a mesma que origina a inquietude: "Quando estamos num local que não nos dá o que precisamos, temos de sair" diz. Mas, a procura pela saída não deixa de ser dolorosa, "cada vez que abandonamos algo temos de deixar coisas de que gostamos para trás".

Ana Isabel Castro é das artistas mais apresentadas no DDD, "Marengo" e "Iceberg" foram as suas primeiras criações e o ano passado, a carta branca voltou a chegar com o convite para Guest. "O Teatro municipal do Porto foi sempre quem mais apoiou o meu trabalho", constata.

Se rejeita a ligação entre "Pechisbeque" e "Marengo", conta que "Iceberg" "vem um pouco do mesmo sítio, da forma como eu cresci e tem uma certa relação com a religião". Um processo para desvelar hoje, às 19.30 horas.

Os restantes guests são Iara Izidoro que chega com ""O agora não confabula com a espera (dia 24)" e o cabo-verdiano Djam Neguim com o espetáculo "NÁ-NÁ!" (dia 28).

Este sábado o programa é muito denso e conta também com a estreia nacional da nova peça de Tânia Carvalho.