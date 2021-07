Oficina Habitar: uma casa à prova de preconceitos

Sérgio Almeida Hoje às 13:41 Facebook

Oficina Habitar 424 aposta no design colaborativo como ferramenta para a inclusão. Móveis fabricados destinam-se à associação Saber Compreender.

Quem o vir a tirar medidas, a alisar superfícies ou a cortar, com visível desembaraço, placas de madeira sem fim, não dirá que Raul Machado é inexperiente na arte da carpintaria. Pelo menos, não contava com qualquer trabalho do género antes de ser desafiado a integrar o projeto Habitar 424, um workshop desenvolvido pela associação Saber Compreender e El Warcha Lisboa, dirigido a pessoas em situação de sem-abrigo, que integra a edição deste ano da Porto Design Bienalle.

"Perguntaram-me se podia ajudar e cá estou", diz, secamente, este antigo funcionário de uma fábrica de tintas em Gaia, cujas voltas do destino o atiraram para a rua. Mais ainda do que a rapidez com que aprendeu a fazer móveis a partir do nada, alegra-o "a oportunidade de sentir que posso ser útil" e de esbater, "mesmo que só um pouquinho", os preconceitos que rodeiam as pessoas na sua condição.