Oito horas de techno para dançar em Lisboa

O pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, dá as boas-vindas à primeira edição do Tribute of Techno, um festival que promete oito horas de música para dançar, no próximo sábado, 4 de março. As portas do festival abrem a partir das 21 horas, o primeiro set começa às 22 horas e o evento termina às 6 horas do dia seguinte

O cartaz junta grandes nomes da cena techno internacional e nacional. A estrela italiana pioneira do techno Sam Paganini é um dos nomes fortes de uma das principais labels do globo - a DRUMCODE - e vai demonstrar porque é o DJ da Itália mais respeitado da cena techno mundial, revela a organização em comunicado. No cartaz, está também a brasileira Fernanda Martins, mas os nomes nacionais não são descurados, como Carlos Manaça, DU/ART, Miss Sheila, I'Raphael, Sandra Martins e Valter.

Na sua estreia, o festival Tribute of Techno apresenta um cartaz com um alinhamento que junta dois dos maiores expoentes do género a nível internacional, mas também DJs nacionais e produtores de techno do nosso país.