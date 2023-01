Olga Roriz: "Saramago fala sobre nós, as pessoas, não há melhor para dançar"

A coreógrafa Olga Roriz está a recuperar de duas fraturas, tenta poupar-se, diz. Mas, aos 67 anos, apresenta a partir de amanhã e até sábado (19.30 horas), no Rivoli, no Porto, "Deste mundo e do outro", peça que coreografou para a Companhia Nacional de Bailado (CNB) no centenário de José Saramago.

Depois desta, já estreou outra obra e tem em marcha nova produção para estrear em abril. A verdade e a disciplina internas são condições indispensáveis à sua criação.

Cada vez que coreografa para a CNB, inscreve uma obra no repertório da história da dança contemporânea. Foi assim com "Pedro e Inês" e "As troianas", entre outras. Sente a pressão?

Sinto sempre uma grande pressão por exigência própria, já senti mais pressão exterior. A fasquia de ser a CNB, a partir de uma certa altura deixou de existir; comecei a pensar nela de forma igual à minha companhia. Mas esta não é uma companhia em que possa trabalhar como a minha, com tempo e improvisação. Ali é corpo a corpo, mano a mano e eu já tenho 67 anos. O meu corpo pode criar, mas estar a demonstrar e passar isso aos bailarinos é uma pressão muito grande. Mas tenho de ser leal à minha versão e à dificuldade.