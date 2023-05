Olhar o passado apontando ao futuro

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 12:10 Facebook

"Fuse" é a mundividência dos Everything But The Girl 24 anos depois do último álbum.

Foi uma história interrompida há 24 anos. O contexto era o da euforia da música de dança. E "Temperamental" captava as mais sofisticadas evoluções do drum"n"bass e do deep house, como "Eden" ou "Love not money" haviam captado, nos anos 1980, as mais refinadas simbioses entre a new wave, o jazz e a bossa nova. Mas era também a temperatura de uma época que ficava registada. E talvez "Missing", canção de 1995, tivesse já feito o resumo dos temas de "Temperamental" - os altos e baixos de uma noite de festa. Agora a história recomeçou, olhando para trás certamente, mas não ignorando o que se passou nas últimas décadas - no Mundo e nas vidas de Tracey Thorn e Ben Watt, que voltaram a juntar-se como Everything But The Girl.

Durante a pausa, assumiram a relação amorosa e casaram-se, criaram três filhos, trabalharam em projetos paralelos e a solo. Consideraram os EBTG um capítulo encerrado. Mas talvez tenha sido durante o confinamento, particularmente rigoroso para o casal devido à doença autoimune de Watt, que consideraram outra vez. "Fuse" retoma o que ficou por contar, mas com narradores mais maduros, capazes de um olhar simultaneamente mais crítico e compassivo.

Na abertura, há logo um manifesto: "Nothing left to lose", organismo "garage" (house vocal) movido a memórias dub step. Podia ser uma canção dos anos 1990, transporta-nos para as pistas dessa década e chega a dizer "eu já estive neste lugar". Mas é também uma canção que só podia ser de 2023 - pelos meios eletrónicos que convoca e por esse sentimento de que o horizonte, entretanto, encurtou. Há essa nota de melancolia que atravessa todo o álbum (atravessa todas as festas, mais cedo ou mais tarde), mas também a libertação das angústias e expectativas do passado - até porque há novos problemas no presente.

É nesse balanço entre o adulto que recupera memórias (mas é ainda capaz de ir a um "after") e as reflexões sobre aquilo em que a vida realmente se tornou (nas toadas serenas de "Forever" ou "Lost") que se apresenta esta adenda auspiciosa dos Everything But The Girl.

"Fuse"

Everything But The Girl

Buzzin" Fly - Virgin