Olhos que choram, vozes que declamam as odes de Adriano

O impacto e a importância da obra de Adriano Correia de Oliveira não foram esquecidos. Este sábado, é-lhe prestada um tributo, em Vila Nova de Gaia.

Este sábado, a partir das 21.30 horas, o Auditório Municipal torna-se palco de "Adriano", um espetáculo de homenagem que conta com a participação de artistas consagrados e emergentes de diversos géneros musicais. Na lista constam nomes como Carlos Alberto Moniz, Manuel Soares, Francisco Fanhais, Segue-me à Capela e a Banda Musical de Avintes - ACMA.

Organizado pelo Centro Artístico, Cultural e Desportivo Adriano Correia de Oliveira, com o apoio do município de Gaia, "Adriano" trará as suas emblemáticas canções reinterpretadas que se vestem de rock, jazz, fado e a bossa nova.

Adriano Correia de Oliveira foi nome cimeiro da música de intervenção. Como outros, lutou com as palavras pela democracia do país que vivia sob controlo da ditadura fascista, até à queda desta a 25 de abril de 1974.

O músico faleceu em outubro de 1982, aos 40 anos.

Auditório Municipal

Rua de Moçambique, Vila Nova de Gaia