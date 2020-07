Olivia de Havilland, estrela de "E Tudo o Vento Levou", morre aos 104 anos

JN Hoje às 17:14 Facebook

Olivia de Havilland, atriz e estrela de Hollywood que participou no filme "E Tudo o Vento Levou", morreu este domingo aos 104 anos

De acordo com o "Hollywood Reporter", atriz morreu devido a causas naturais, em Paris, onde morava desde os anos 60.

Embora tenha sido nomeada pela Academia de Hollywood pelo seu papel como Melanie Hamilton Wilkes no clássico de 1939 (perdeu para Hattie McDaniel), foram outros dois filmes que lhe deram dois Oscars de Melhor Atriz : "Lágrimas de mãe" (1946) e "A herdeira" (1949).

Olivia de Havilland ficou, porém, para sempre conhecida pela participação em "E tudo o vento levou", ao lado de Vivian Leigh, nesse filme que continua a ser um dos maiores clássicos da história do cinema norte-americano.

Considerada a última sobrevivente dessa época em Hollywood, a atriz nasceu em Tóquio, em 1916, mas cresceu na Califórnia, nos EUA. Estreou-se nos filmes em 1935, numa adaptação do shakespeareano "Sonho de uma noite de verão", de Max Reinhardt.

Notabilizou-se também nos filmes com o galã Errol Flynn e, ao longo da carreira, foi nomeada cinco vezes para os Oscars. Trabalhou até ao final dos anos 80. Em 1986, venceu um Globo de Ouro pela participação na mini-série "Anastasia: The Mystery of Anna".