"Olívia" é um mergulho sem idade no mundo da magia

Amizade e mudanças climáticas em história de ritmo frenético. Aposta para os mais jovens, "Olívia" também seduz leitores experientes.

Na banda desenhada, como em qualquer outro tipo de literatura, uma forma de avaliar a qualidade de uma obra é a capacidade de seduzir leitores de qualquer segmento etário.

É esse o caso de "Olívia", cuja edição em português a Booksmile acaba de completar, com o lançamento dos volumes #3 e #4 - "A grande bola de lã" e "O fim de tudo (e o resto)".

Na base da narrativa está a mudança da pequena Olívia, com o irmão e a mãe, da cidade para uma bucólica zona campestre, devido a um projeto em que esta última está a trabalhar.

Contrariada e desajustada no sossego do novo ambiente, Olívia, que é curiosa e extrovertida, acabará por descobrir que nem tudo no campo é tão sossegado quanto parece e que afinal há magia por todo o lado. Magia real, que controla as estações do ano e traz para a boca de cena um Génio Espertalhão que gosta de conceder desejos demasiado literais a quem os pede.

Fazendo aos poucos amizade com o seu cão, Careca, com quem consegue falar, com a Velhota dos Cães Lanzudos, os Cavaleiros Castanha e até os Monstros Simpáticos mas Malcheirosos, Olívia acabará por desempenhar um papel preponderante no seu novo ambiente, conseguindo proteger de diversas ameaças o vale em que agora habita.

Indicadas para maiores de oito anos, as suas aventuras apresentam como principais características uma protagonista da idade dos seus leitores, um belo entendimento entre o mundo real e o da magia, um sentido de humor peculiar e, principalmente, um ritmo frenético, com a pequena heroína a correr constantemente de um lado para o outro, o que potencia o dinamismo das narrativas, que parecem bem mais substanciais do que a centena de páginas de cada livro, e de forma descontraída abordam temas atuais como as mudanças climáticas a par de valores como a amizade e a solidariedade. A isto, há que acrescentar o desenho simpático, agradável e dinâmico, servido por um colorido vivo e chamativo.

E são estas características de "Olívia" que, apontando essencialmente para os mais novos, podem piscar o olho a leitores mais maduros, que poderão desfrutar igualmente da vivacidade, do ritmo narrativo e das soluções originais a que recorreram Thom Pico e Karensac.



Olívia: O fim de tudo (e o resto)

Thom Pico e Karensac

Booksmile