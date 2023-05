Olivier Dahan: "Se o cinema desaparecer, não será muito grave"

João Antunes Hoje às 10:56 Facebook

Olivier Dahan voltou a realizar um filme sobre uma grande personalidade do século XX, a escritora e ativista Simone Weil. "Simone - A Viagem do Século", já está nos cinemas.

Depois de "La Vie en Rose", o filme que valeu o Oscar a Marion Cottilard como Edith Piaf, e de dirigir Nicole Kidman como "Grace do Mónaco", Olivier Dahan assina "Simone - A Viagem do Século", com Elsa Zylberstein como Simone Weil, escritora, filósofa e ativista, com um papel fulcral na defesa dos direitos das mulheres. O JN foi a Paris falar com o realizador.

É o seu destino, ou a sua missão, de fazer filmes biográficos sobre grandes mulheres do século XX?

A minha intenção desde o início foi fazer três grandes retratos de mulheres. Uma artista, sem concessões, logo a Piaf. Uma atriz que se enganou no papel, a Grace do Mónaco. E uma mulher política.

Porquê então a escolha de Simone Weil?

Ao princípio, queria fazer um filme sobre Emma Goldman, a anarquista americana. Mas depois percebi que, com Simone Weil, podia dizer qualquer coisa de mais importante sobre a política atual na Europa. Por isso, não quis fazer uma biografia de Simone Weil, mas transmitir a mensagem que me tocou de Simone Weil. Sirvo-me da História para dizer as coisas que me apetecem dizer.

Essa mensagem, no caso de Simone Weil, e olhando à nossa volta, permanece perfeitamente atual...

Sim, é completamente atual, mas não é muito bem defendida. Há poucas pessoas que se lembram da vida dela. Ninguém vai tão longe nas suas reivindicações, nos seus atos militantes. A maior parte dos políticos são, digamos, mais tímidos, e menos convencidos da sua própria utilidade.

Ao mesmo tempo que o seu filme estreou "O Acontecimento", e há toda a luta de Simone Weil pelo direito ao aborto...

Foi por aí que quis começar o filme, pelo momento que toda a gente conhece em França, a batalha dela na Assembleia Nacional para fazer passar a lei. Foi algo de muito importante. Como ela disse, não era a favor do aborto, mas 300 mil mulheres faziam-no à época e havia imensas mortes, por isso, de forma pragmática, para impedir que as mulheres morressem, era preciso que a lei se adaptasse.

O percurso dela não se esgota no entanto nessa luta...

Ela era uma pessoa sem concessões. Em França tornou-se conhecida pela discussão sobre o aborto, mas antes já tinha mudado muita coisa nas prisões. Enquanto magistrada tinha revisto todo o sistema prisional. Tinha feito muitas coisas, mas na sombra.

A importância do seu trabalho é hoje bem conhecida, por exemplo pelos mais jovens?

É conhecida sobretudo pelas jovens. Ela tornou-se uma espécie de ícone feminista, mesmo que não tenha sido abertamente uma militante feminista, pelo menos no sentido atual. Mas sim, tem essa imagem de feminista sem concessões, batalhou até ao fim pelos direitos das mulheres,

Em Portugal, a despenalização do aborto chegou muito mais tarde...

Mas é preciso dizer que ela não era a favor do aborto, ninguém o é, claro. Mas face aos números da época, era preciso ser pragmático. Quando tantas mulheres se colocavam em perigo, era preciso fazer qualquer coisa.

Já tem alguma experiência de fazer filmes de época, mas aqui a história desenrola-se em diversas épocas. Foi ainda mais complicado do que nas outras ocasiões?

Optei por fazer uma narrativa não cronológica, como já tinha feito no filme da Piaf. Libertando-me da cronologia, recupero o espaço para falar das coisas que me interessam na sua vida, sobretudo a mensagem humanista. Mas há uma espécie de cronologia emocional, que tentei manter. Para que seja um filme, que diga alguma coisa.

Pode falar da escolha da Elsa Zylberstein?

Já a conheço há muito tempo e foi ela que um dia me veio perguntar o que eu diria de escrever um filme sobre a Simone Weil. Nessa altura já não tinha vontade de fazer filmes. Tinha parado com o cinema, recusava tudo o que me propunham. Já não tinha vontade, estava a fazer outras coisas.

O que lhe deu então o desejo de voltar a fazer cinema?

No final desse encontro disse-lhe que ia ler dois ou três livros, para ver. E houve um que me tocou desde a primeira página, a biografia que ela própria escreveu. E comecei a escrever o guião.

E recuperou o prazer de fazer cinema?

O prazer, não. O filme, está feito. Foi o filme mais difícil que fiz. Talvez por essa falta de prazer em fazer cinema. Talvez por ter parado já há algum tempo e ter dito a mim mesmo que, se voltava, era para fazer alguma coisa de bem. Mas foi um filme complicado a fazer, a montagem foi muito longa. Fiz o filme também pelos meus pais, e o meu pai faleceu durante a montagem. É sempre complicado fazer um filme.

Já fez vídeos musicais, por exemplo dos Cranberries ou da Mylène Demongeot. Essa indústria não está um pouco morta?

Eu adoro música e adorei fazer vídeos musicais. Fiz mais de uma centena. Mas hoje já não os faço. Sim, essa indústria mudou, em todo o caso mudou o suficiente para se tornar menos interessante para mim. Mas continuo a gostar de música.

Essa perda de paixão em fazer filmes tem a ver com os caminhos que o cinema percorre hoje em dia?

Dado o momento que vivemos, as pessoas ainda vão menos ao cinema, veem mais filmes em casa. Não há nada que dure mil anos. Com exceção do teatro, que existe há três mil anos. O cinema existe há pouco mais de cem. Neste momento não sei bem o que pensar.

Mas partilha da ideia de que o cinema está em perigo?

Mesmo que o cinema desapareça, não será muito grave. Haverá qualquer coisa no seu lugar. Há tantos filmes que já foram feitos, não vejo os que são feitos hoje. Há tantos clássicos que ainda não vi. A maior parte dos que vi foi no meu ecrã de televisão. Faço parte da geração do VHS. Também não digo que se deva ver um filme num iPhone.