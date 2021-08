OneRepublic confirmados no North Music Festival

Hoje às 11:50 Facebook

Está fechado o cartaz do segundo dia do Festival, que regressa à Alfândega do Porto em setembro.

A 60 dias do evento, o North Music Festival (NMF) anunciou esta terça-feira o cartaz completo do segundo dia, 1 de outubro, data que conta com os cabeça de cartaz já confirmados: os OneRepublic. Os festivaleiros que decidam celebrar o Dia Mundial da Música - que se comemora nesse dia - no palco da Alfândega do Porto, terão ainda a oportunidade de ver David Fonseca, Capicua, Domingues, T-Rex e Throes + The Shine.

Além dos sucessos da banda norte-americana - "Counting Stars", "Secrets", "Good Life" ou "Apologize" - e de algumas músicas do mais recente álbum da banda, "Human", já disponível em pré-venda, o público do festival poderá ouvir alguns dos êxitos de David Fonseca, um dos mais carismáticos artistas nacionais. "The 80"s", "Someone That Cannot Love", "Who are U?", "Superstars", "A Cry 4 Love", "U Know Who I Am", "What Life Is For" ou "Chama-me Que Eu Vou" são apenas alguns dos temas com que o artista irá brindar o público.

Uma viagem a "Vayorken", de Capicua, e a "Fica", de Domingues

Outro destaque do segundo dia de festival é a portuguesa Capicua. "Vayorken", "Sereia Louca", "Medo do Medo" e "Passiflora" são alguns dos temas que a rapper militante, conhecida pela escrita exímia, emotiva e politicamente engajada, irá interpretar no palco da Alfândega do Porto.

O cartaz de 1 de outubro reserva uma outra surpresa: a confirmação de Domingues, visto já como uma das maiores promessas da música nacional. "Fica", "Romance de Cinema", "Café em Paris" são já um sucesso nas plataformas digitais.

T-Rex - artista emergente que integra o coletivo Mafia73 e que viu o seu trabalho catapultado em 2020, com o álbum "Gota D"Espaço", nomeadamente com o single "Tinoni" - e Throes + The Shine, grupo que se destaca pelas texturas eletrónicas e do rock, são os dois últimos nomes confirmados.

Recorde-se que Ornatos Violeta, The Script, The Waterboys, Linda Martini e GNR estão, também, assegurados no evento que regressa à cidade do Porto, de 30 de setembro a 2 de outubro. Os bilhetes já estão à venda, nos locais habituais, assim como no site do evento.