Onomatopeia presta tributo a Álvaro Magalhães

JN Hoje às 20:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Está a decorrer até domingo a quarta edição do Onomatopeia, Festival de Literatura Infantojuvenil de Valongo. Dois anos depois, o festival regressa ao formato presencial para homenagear Álvaro Magalhães, que assinala quatro décadas de escrita literária.



Com mais de 30 convidados, entre autores, ilustradores, contadores de histórias, músicos e artesãos, o festival Onomatopeia, a decorrer ao longo de toda a semana, conta com uma programação própria de 80 horas.

Por ocasião dos seus 40 anos de publicação, Álvaro Magalhães é o autor homenageado. Para assinalar a data, a Câmara Municipal de Valongo, promotora do evento, instituiu o Prémio Literário Álvaro Magalhães, galardão com um valor pecuniário de cinco mil euros que, de dois em dois anos, vai destacar a melhor obra de literatura portuguesa ou espanhola editada no mercado nacional no ano anterior ao galardão.

Além da homenagem a Álvaro Magalhães, outro dos destaques do festival é a inauguração de uma exposição coletiva de ilustração, temática, dedicada à Ucrânia, no Centro Cultural de Ermesinde.

"A ilustração é um dos meios com um olhar crítico e satírico sobre a atualidade e percebemos que surgiram muitas ilustrações sobre a guerra na Ucrânia. Desafiámos ilustradores de vários países e entrámos em contacto com autores ucranianos", explicou Adélia Carvalho, curadora do festival.

Na exposição "Os Traços da Guerra" estarão presentes mais de 100 ilustradores, dos quais 19 são ucranianos, partilhando a sua visão sobre o conflito e apelando à paz.

Entre os autores portugueses presentes na mostra estarão André Carrilho, Cátia Vidinhas, Marta Madureira, João Fazenda e Nuno Saraiva.

PUB

Da programação anunciada, com iniciativas para públicos escolares, famílias e também para adultos, voltará a haver "batalhas entre escritores", nas quais é proposta a criação de histórias inéditas ao vivo, sendo este ano convocados autores como Raquel Patriarca, David Machado, Carlos Granja e Joana Estrela.

Haverá ainda oficinas de histórias e de ilustração, apresentação de livros, sessões de contos, intervenções artísticas nas ruas, conversas com escritores e um mercado.

O festival Onomatopeia decorrerá na Biblioteca Municipal de Valongo, no Largo do Centenário, na Oficina da Regueifa e do Biscoito e no Centro Cultural de Ermesinde.