Open House regressa ao Porto no início de julho

A oitava edição do Open House Porto realiza-se nos dias 1 e 2 de julho, estando este ano sob o tema "Novíssimos na Arquitetura". A notícia foi anunciada pela Casa da Arquitetura no seu site oficial.

Com curadoria de Pedro Baía e Magda Seifert, o tema foi inspirado no texto de Nuno Portas, denominado "A responsabilidade de uma novíssima geração no movimento moderno em Portugal", em que o arquiteto se dirige aos recém-chegados a esta atividade profissional, propondo "o interrogar de uma novíssima geração, não só nas suas ideias e intenções, mas sobretudo nas suas obras.".

Nesta edição do Open House Porto, mantém-se a premissa de visitar espaços espaços interiores e exteriores, na companhia de especialistas e voluntários, porém em 2023, o conjunto de espaços foi alargado nas quatro cidades Open House Porto (Porto, Vila Nova de Gaia, Maia e Matosinhos).

O roteiro é ainda acompanhado pelos Programas Caleidoscópio e Plus que propõem um conjunto de atividades abertas e destinadas a todos os públicos. Todas as visitas, assim como a participação nas atividades, são gratuitas.

O Open House Porto é parte integrante do Open House Worldwide, um evento internacional que promove a arquitetura e o património edificado nacional, criado em 1992 por Victoria Thornton na capital inglesa. Com mais de 20 anos de história, este evento estende-se atualmente a mais de 50 cidades em todo o mundo, sendo uma delas o Porto.

A inscrição para voluntários decorre até 16 de abril.