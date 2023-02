Ópera espacial e novela bem urdida: "Saga" está finalmente de volta

F. Cleto e Pina Hoje às 18:45 Facebook

Edição portuguesa de "Saga" acompanha de perto a edição original norte-americana. Décimo volume já chegou ao nosso mercado de BD.

Três anos após a edição do 9.0 volume, finalmente está disponível em português o 10.0 tomo de "Saga". Este é o preço a pagar pelo facto de a edição portuguesa estar a acompanhar de perto a original, norte-americana no caso, o que há bem poucos anos era bem raro.

Na origem desta longa saga, literalmente, está um amor proibido entre representantes de dois povos tradicionalmente em guerra: embora ambos tenham aspeto humanoide, ela, Alana, tem asas nas costas, e ele, Marcko, chifres retorcidos na testa. O amor impossível e proibido, a certo ponto premiado com o nascimento de uma filha, Hazel, que apresenta - ou é amaldiçoada? - as características de ambos e assume o lugar de narradora da história, leva-os numa fuga sem fim por mundos insólitos, complexos e maravilhosos, em que se multiplicam as armadilhas e as ilusões.

Ao longo dessa fuga, são muitos os seres estranhos que se vão cruzar com os fugitivos, auxiliando-os ou caçando-os: gatos telepatas, humanoides com cabeça de televisor, fantasmas, homúnculos aracnídeos, e muitos outros com os quais o argumentista Brian K. Vaughan, e a ilustradora Fiona Staples, vão reinventando um universo novo e inovador mas com questões antigas: racismo, xenofobia, direito à diferença e ao livre arbítrio, atração sexual, determinação de limites, guerras eternas...

Depois da tragédia que marcou o final do volume anterior, e do período sabático que os autores se ofereceram para se dedicarem a outros projetos, nesta décima coletânea disponibilizada em português pela G. Floy, reencontramos Hazel e Alana. Anos depois, ainda vivem perseguidas e com um alvo permanente nas costas, e como sempre, tentam sobreviver à custa de esquemas, nem sempre claros ou honestos, vincando a forma desassombrada como todos os temas e situações podem ser abordados e mostrados em "Saga".

Vaughan, continua a enredar-nos e, porque não, a seduzir-nos. A narrativa circula entre a ópera espacial e a novela bem urdida, deixando-nos pendentes de cada situação limite, de cada volte-face e de cada uma das muitas surpresas que nos serve. O ritmo acelerado não deixa espaço para reflexão, apenas para uma correria cheia de adrenalina, atrás de protagonistas e figurantes, por mundos soberbos, originais e extraordinários.