Ora aí está um divertido conto de Natal à portuguesa

"O Natal do Bruno Aleixo" traz de novo a popular personagem para o grande ecrã, mas dá um grande salto qualitativo relativamente à primeira aventura. O filme chega esta quinta-feira aos cinemas

Criação de João Moreira e Pedro Santo, Bruno Aleixo é um dos "bonecos" mais bem sucedidos da comédia popular portuguesa. Surgido na internet em 2008 como "O programa do Aleixo", criou logo uma legião de fãs, seduzidos pelo lado corrosivo e irreverente dos conteúdos, apesar do lado bastante tosco das figuras que o escoltam, a começar pelo também famoso Busto e o incontrolável Homem do Bussaco.

Apesar da primeira aventura cinematográfica destas figuras, "O Filme do Bruno Aleixo", ter estreado pouco antes da pandemia e do primeiro confinamento, o que impediu o filme de atingir outros resultados, tornar-se-ia o segundo título português mais visto de 2020, conseguindo levar às salas 24 mil espetadores, só superado por "Listen", o drama de Ana Rocha.

Esse primeiro filme do Bruno Aleixo, onde o próprio tentava escrever a sua autobiografia, com a ajuda dos seus "amigos", era ainda um pouco incipiente na estrutura narrativa e na sua dinâmica visual. "O Natal de Bruno Aleixo", que hoje estreia, dá um gigantesco salto qualitativo e concede aos bonecos o estatuto de personagens de cinema por direito próprio.

Numa cama de hospital após um acidente, Bruno Aleixo é visitado, qual Conto de Natal de Dickens, por "fantasmas" do passado, do presente e do futuro, ficando a perceber-se porque razão o Natal é uma quadra que tanto detesta e que tantos traumas lhe causou na infância...

"O Natal do Bruno Aleixo" aposta em várias técnicas de animação e numa estrutura onírica onde nos podemos identificar com tantas das situações que Bruno Aleixo recorda dos seus natais de infância: as prendas que queria e que foram para outros membros da família, os beijos indesejados dos mais velhos, a comida de que não se gosta mas tem que se comer porque é tradição...

Nesse sentido, Bruno Aleixo e as outras figuras são representações do que nós somos, como portugueses e seres humanos. É por isso que nos rimos sinceramente ao ver este filme, que prova que é possível ser popular e fazer rir de forma inteligente e saudável.