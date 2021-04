Oráculos & Transcendência: em busca do que não é palpável

Ontem às 21:07 Facebook

Todos sabemos o que é fazer uma pergunta e ansiar pela resposta. A pergunta é por si só uma porta que se abre para salas desconhecidas. Oráculos são espelhos - o que se revela é a própria pessoa, que carrega em si as respostas que necessita.

Desde sempre, a arte surge como uma forma de transcendência, de busca de respostas através do escuro do teatro.

Sara Anjo e Teresa Silva que em Oráculo questionam se um corpo poderá ou não ser um oráculo, suspendendo a obsessão pelo futuro; Luísa Saraiva, que nos traz HARK!, desviando a atenção do que se vê para o que se ouve e para os traços invisíveis que surgem no aqui e no agora; Rita Diamond Casais - eterna estudante e aprendiz de Astrologia desde os 13 anos, focando-se posteriormente na Astrologia Védica, e finalmente, Cláudia Galhós, jornalista e escritora assídua sobre artes performativas que moderará este microcosmos.