Organista titular da Notre-Dame de Paris está no Douro

O conceituado compositor francês Olivier Latry, organista titular da Notre-Dame de Paris, atua esta sexta-feira, sábado e domingo em três igrejas de locais históricos do Douro, Tâmega e Sousa.

Olivier Latry está em Portugal no âmbito do Ciclo de Órgão de Tubos do Festival Inventa.

O músico francês atua esta sexta-feira, às 21.30 horas, na Igreja de São Pedro, em Amarante; no sábado, à mesma hora, dará um concerto no Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, em Felgueiras. No domingo, será o concelho de Marco de Canaveses a acolher o instrumentista, num momento musical marcado para as 15 horas na Igreja de São Martinho de Soalhães.

A participação nacional no festival estará a cargo de um dos mais conceituados organistas nacionais, João Vaz, que contará com a colaboração de Tiago Simas Freire na corneta histórica e na flauta. João Vaz e Tiago Simas Freire estarão na Igreja Matriz de Caramos, em Felgueiras, no próximo dia 17, sexta-feira, pelas 21h30.

O mote para esta aposta do Ciclo de Órgão de Tubos, segundo a organização, parte do facto de "organistas de todo o mundo reconhecerem Portugal pela sua diversidade de órgãos de tubos funcionais, especialmente em espaços de culto religioso." Por conseguinte, fazia todo o sentido: "Valorizando os órgãos instalados no Douro, Tâmega e Sousa, propor um ciclo de programação específico, com dimensão internacional, em itinerância por cinco igrejas e mosteiros de quatro municípios integrantes da rede."