Ornatos Violeta festejam 30 anos em setembro no North Music Festival

Os Ornatos Violeta, que celebram 30 anos de carreira em 2021, vão atuar a 30 de setembro no North Music Festival, na Alfândega do Porto. Linda Martini, Zen e Paus são outros nomes confirmados desse dia.

O North Music Festival, do Porto, prepara-se para ser o maior evento musical de 2021, um ano que voltou a ser marcado por cancelamentos e adiamentos devido à pandemia. O festival acontece de 30 de setembro a 2 de outubro e vai ser o palco da celebração dos 30 anos de carreira dos também portuenses Ornatos Violeta.

A atuar em casa, o conjunto liderado por Manel Cruz não vai deixar de apresentar os êxitos de sempre, como "Chaga", "Dia mau", "Capitão Romance" e "Ouvi dizer", entre muitos outros que ficaram célebres nas últimas três décadas desta que é uma das maiores bandas de culto da música nacional.

Recorde-se que os Ornatos Violeta nasceram em 1991, editaram o primeiro álbum em 1997 ("Cão!") e pararam em 2012. Regressaram em 2019 com um leque limitado de datas, sempre esgotadas, com público de várias gerações a cantar de cor todos os êxitos. Agora, em 2021, estão de volta ao sítio onde tudo começou.

Além de Ornatos Violeta, o North Music Festival já tem confirmada a presença de Linda Martini, a 30 de setembro. A banda lançou recentemente as músicas "E não sobrou ninguém", "Horário de verão" e "Taxonomia". Esta vai ser a primeira vez que vão ser tocadas ao vivo, num dia dedicado ao rock nacional.

Outra banda de culto que atua a 30 de setembro no North Music Festival são os Zen. O conjunto do Porto que tem tantos álbuns como interregnos na carreira (dois) continua a ser um dos desejos mais apetecidos dos festivaleiros do Norte, mesmo que o último álbum de originais tenha sido editado em 2004. O primeiro, "The privilege of making the wrong choice", foi lançado em 1998 e reeditado em 2018.

O dia 30 de setembro conta ainda com os Paus, que editaram o quarto álbum ("Yess") em 2019. Os Paraguaii e Pedro da Linha completam o cartaz de 30 de setembro.

Recorde-se que o North Music Festival acontece de 30 de setembro a 2 de outubro na Alfândega do Porto, junto ao rio Douro. Entre os nomes confirmados estão The Script, OneRepublic, The Waterboys e GNR. Os Deftones, que inicialmente foram confirmados como cabeças de cartaz, cancelaram todos os concertos que tinham agendado para este ano, incluindo o do Porto.

O bilhete diário custa 50 euros e o passe geral está com pré-venda limitada pelo preço de 90 euros.