Ornatos Violeta lançam caixa em novembro

"O monstro precisa de amigos" e amigos parecem não lhe faltar, já que na festa dos 20 anos do disco dos Ornatos Violeta, há cada vez mais surpresas.

Depois de terem esgotado, em cinco dias, os bilhetes para o concerto de inauguração da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, e terem decidido estender a festa, a uma segunda data no Porto, no feriado do 1 de Novembro, e a Lisboa, no dia 6 de dezembro, no Campo Pequeno, os Ornatos Violeta têm ainda mais surpresas.

No dia 22 de novembro, data em que celebrarão o vigésimo aniversário do álbum "O Monstro Precisa de Amigos", vão fazer a edição de uma caixa especial.

A editora Universal comunicou, esta sexta-feira, que a reedição de "O Monstro Precisa de Amigos" foi reformulada, de forma a transportar os Ornatos para o século XXI. Além de um grafismo renovado, a caixa contém ainda um vinil branco e uma cassete, assim como um desdobrável com as letras e fotografias da banda.

Mas, as surpresas dos 20 anos não terminam por aqui, serão também lançadas edições individuais em vinil de "O monstro precisa de amigos" e de "Cão", primeiro álbum dos Ornatos Violeta.