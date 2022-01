Orquestra Metropolitana de Lisboa cancela dois concertos

Hoje às 18:49 Facebook

A Orquestra Metropolitana de Lisboa cancelou dois concertos, previstos para este mês, porque alguns dos músicos estão em isolamento profilático por causa da covid-19, foi anunciado esta terça-feira.

Segundo a orquestra, foi cancelado o concerto de Ano Novo marcado para sexta-feira no auditório municipal Augusto Cabrita, no Barreiro, que teria direção do maestro Pedro Neves.

Foi também cancelado o Concerto Olímpico, previsto para dia 14, na Academia das Ciências de Lisboa, com direção de Lucas Macías Navarro.

Os espectadores podem pedir o reembolso do valor dos bilhetes no local onde os compraram.