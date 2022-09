Orquestras populares marcam o tom de festival de Albergaria-a-Velha

JN/Agências Hoje às 12:55 Facebook

"Dos modos nascem coisas" é o nome de evento que junta concertos de bandas profissionais e uma comunitária, animação de rua, cinema e exposições.

Este fim-de-semana vai ser festa e animação em Albergaria-a-Velha, com os dois dias da 8ª edição do festival "Dos modos nascem coisas" preenchidos de manhã à noite. Destacam-se dois momentos protagonizados por orquestras comunitárias, logo no primeiro dia, com a transmissão do documentário português "Mewġa Mużika (Onda Musical)", com a presença do realizador, e a atuação da Orquestra (in)quieta, grupo formado pela população local.

O documentário "Mewġa Mużika (Onda Musical)" é um filme de Vasco Mendes que descreve a criação de uma orquestra comunitária com habitantes da ilha de Malta e Gozo. Foi um projeto da Ondamarela no âmbito da Valetta 2018 - Capital Europeia da Cultura. O realizador estará presente na exibição do filme, esta sábado, às 15h, no Cine-Teatro Alba.

Pelas 22.15 horas, é altura de subir ao palco, a Orquestra (In)quieta, que integra munícipes de todas as idades, para um concerto comunitário. O festival, que se realiza entre aquele Cine-Teatro e a Alameda 5 de outubro, é composto por espetáculos de música, teatro, circo e performance, além de oficinas criativas e exposições No dia 10, conte com atuação de Fdo Bicha e Mira Trio (música) e com Rasto, espétáculo de circo da Companhia Erva Daninha.

No domingo, há um espetáculo para bebés às 10.30 horas e, uma hora depois, a animação de rua Sr. Sabão. Concertos com Quatro de Nós e Más companhias com Banda Bingre Caneçense e uma performance de circo marcam a tarde do segundo dia.