Os 25 anos da Orquestra Jazz de Matosinhos celebram-se com um disco

Novo álbum "After midnight" chega amanhã às lojas.

O disco "After midnight" marca o regresso da Orquestra Jazz de Matosinhos aos discos, coincidindo com as comemorações dos seus 25 anos de existência.

A artista americana Rebecca Martin é a intérprete convidada do álbum, que começou a ser gravado em janeiro de 2020 e inclui letras ditas por Rachel Weisz e Amy Correia.

Segundo Pedro Guedes, fundador e diretor musical da Orquestra Jazz de Matosinhos, "After midnight" nasceu da vontade de gravar um disco "com uma voz americana" e a escolha recaiu sobre Rebecca Martin porque, "além de cantar muito bem o cancioneiro americano, é também ela escritora de canções, e tem canções lindíssimas".

Composto por seis temas originais e cinco standards de jazz, o disco foi produzido por Pedro Guedes e Rebecca Martin e gravado e misturado por Mário Barreiros.