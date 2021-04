Os 4 espetáculos internacionais que vai poder ver no DDD

Hoje às 16:16 Facebook

Pela primeira vez na história do Dias da Dança (DDD), a programação internacional do festival só será acessível à distância. Pandemia obriga. Mas a restrição não deve funcionar como força dissuasora, sobretudo se se tiver em conta o que está em causa: quatro vultos da dança contemporânea internacional com quatro espetáculos assombrosos. A única regra é fixar o horário: 22 horas. Para ver onde quiser.

ROOM WITH A VIEW

Rone & (LA) HORDE (França)

Dia 20 de Abril, às 22 horas. Online. Gratuito.

É o espetáculo que abre a 5ª edição do Festival Dias da Dança (DDD).

O coletivo francês (LA)HORDE continua a explorar formas de protesto e de rebelião através da dança. "Room with a view" é uma página em branco, um espaço concebido como um cubo branco no qual se gravam sons, corpos e imagens para refletir sobre o lugar instável da humanidade. Numa pedreira de mármore, várias máquinas estão em ação, cortando e polindo a pedra. Enquanto os escultores trabalhavam a mármore para "libertar a forma humana dentro do bloco" (Michelangelo), os virtuosos intérpretes do Ballet National de Marseille dançam para escapar à imobilidade branca das pedras, erguendo-se para examinar os contornos infinitamente humanos de um desastre iminente e considerar a possibilidade da sua beleza.

(B)REACHING STILLNESS

Lea Moro (Alemanha/ Suíça)

Dia 21 de Abril, às 22 horas. Online. Gratuito.

Três corpos aparentemente imóveis estão deitados sobre um chão azul. Em (b)reaching stillness a imobilidade é tida como uma mudança contínua e pesquisada em todo o seu potencial físico. O ponto de partida para esta peça foram as naturezas-mortas do período barroco, não apenas pelo seu óbvio elemento de imobilização, mas principalmente pela sua capacidade de "vitalizar" motivos inanimados.

Glamorosos clímaxes emergem de uma superfície monocromática para logo entrarem novamente em colapso. A peça desenvolve uma dinâmica cíclica, que não pode ser afetada por nenhum momento de drama crescente nem por nenhum tipo de opulência. Decadência e reformulação constantes, mudanças imperturbáveis, florescimento, submersão seguida de uma nova subida. Em palco, coabitam a paralisação dinâmica e diferente formas de ressurreição.

A nível acústico, a Sinfonia da Ressurreição (1894), de Gustava Mahler, surge em aparente contraste pois, pela sua forma dramática e exuberante, escapa a qualquer tipo de imobilização. Porém, para (b)reaching stillness, o motivo da ressurreição - livre de conotações religiosas - torna-se um princípio vital dentro do levantamento comum, uma revisão sincrónica ou uma simples repetição.

L'AFFADISSEMENT DU MERVEILLEUX

Catherine Gaudet (Canadá)

Dia 22 de Abril, às 22 horas. Online. Gratuito.

Em L"affadissement du merveilleux, Catherine Gaudet opera um depuramento da sua linguagem, até aqui marcada pela teatralidade, através de um sistema de ciclos coreográficos concebidos a partir da estrutura universal do círculo.

Num palco despido e branco, cinco bailarinos evoluem em uníssono como um organismo, a poucos centímetros uns dos outros e em motivos repetitivos, em linha ou em círculos ou individualizando-se em posturas de sedução ou desafiantes solos. Uma fisicalidade crua e precisa mescla-se com a tensão dramática e com o grotesco.

O rigor e a sensualidade de L"affadissement du merveilleux guiam-se por ritmos hipnóticos que pontuam as contínuas metamorfoses dos bailarinos, da placidez ao grito, da violência à catarse, numa intensa e ritualizada meditação sobre a condição humana.

EUN-ME AHN

North Korea Dance (Coreia do Sul)

Dia 30 de Abril, às 22 horas. Online. Gratuito.

Depois da abordagem intergeracional de Dancing Grandmothers (2017), a coreógrafa sul-coreana Eun-Me Ahn quis explorar a dança do país também conhecido como o país eremita. Vídeos que espelham desfiles militares e danças de fãs, gestos de virilidade e acrobacias virtuosas, danças tradicionais são o impulso para explorar as diferenças e as semelhanças entre esta prática no Norte e no Sul da Coreia.

Recentemente, os dois países deram um passo histórico no caminho da paz que poderia pôr fim a um conflito de 65 anos. Sobre a Coreia do Norte, conhecemos sobretudo o seu líder, mas como é a sua dança? Numa tentativa de encurtar distâncias entre dois países demasiado próximos geograficamente, espelha se o desejo de que os coreanos de ambos os lados da fronteira se possam relacionar através do movimento. Entre explosões de cor e de movimento, North Korea Dance traz a esperança de criar uma linguagem coreográfica comum