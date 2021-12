Os 80 anos do Coliseu do Porto

Sérgio Almeida Hoje às 13:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Sala portuense vai estar em festa ao longo do fim de semana. Programa comemorativo atravessa todas as faixas etárias.

O fim de semana é de festa no Coliseu do Porto, a emblemática sala de espetáculos que hoje e amanhã assinala o ​​​​​​​80. o aniversário com um programa tão extenso quanto variado.

Um princípio comum atravessa todas as iniciativas previstas: ninguém é deixado de fora. Da infância ao público sénior, "fizemos um esforço para que todas as faixas etárias se sentissem representadas em atividades que, por essa razão, apontam em várias direções", enfatiza a presidente da Direção do Coliseu do Porto, Mónica Guerreiro.