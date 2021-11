Os anos 1900 de David Bowie bem medidos

Jorge Manuel Lopes Hoje às 13:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Os anos mais tecnológicos do camaleão surgem agora reunidos em "Brilliant adventure (1992-2001)". Com frescura e um álbum inédito, "Toy".

Ouvidos a esta distância, os álbuns que David Bowie publicou na década de 1990 combinam com o título da caixa que os reúne, agora editada. A viagem que vai de "Black tie white noise" (93) a ""hours......"" (99) é uma aventura brilhante, um período que ficou perto de repetir a evolução acelerada do músico/compositor/esteta visionário nos anos 70.

"Brilliant adventure (1992-2001)" é a quinta caixa que reúne a vida musical de Bowie, juntando os LP originais a inéditos, gravações ao vivo, singles avulsos e remisturas. Uma série que teve início com "Five years (1969-1973)", prosseguindo com "Who can I be now? (1974-1976)", "A new career in a new town (1977-1982)" e "Loving the alien (1983-1988)".