Toni Servillo: "Os atores veem a Europa como uma grande nação"

Toni Servillo é o protagonista de "A Estranha Comédia da Vida", já nos cinemas. Homem do teatro com forte paixão pelo cinema, mantém uma relação próxima com Portugal.

Depois do espetáculo "As Vozes de Dante", que levou a Lisboa, durante a Festa do Cinema Italiano, e que promete levar ao Porto, Toni Servillo é protagonista de "A Estranha Comédia da Vida", onde interpreta o papel de Luigi Pirandello. Conhecido entre nós pelos filmes de Paolo Sorrentino, como "A Grande Beleza" ou "Il Divo", estivemos à conversa com este gigante do teatro e do cinema italiano.

Para alguém sobretudo do mundo do teatro, interpretar o papel de Pirandello deve ter sido um sonho...

Sempre tive uma grande relação com Pirandello. Já encenei peças dele. Foi sempre um momento de reflexão sobre o teatro, sobre a natureza profunda do teatro. Pirandello refletia sobre as personagens, como criaturas vivas, na fantasia do autor e que depois reclama a sua vida em cima do palco. Mudou a ideia do teatro, no início do século XX.

Continua a ser uma instituição, em Itália?

Também há quem o deteste, quem nunca o tenha encenado. Há quem qualifique a sua obra no limite da cerebralidade, do intelectualismo. Mas creio que, para quem faz teatro, e isso é provado pelo sucesso internacional, pelo trabalho que lhe foi dedicado pelos maiores encenadores e pelos maiores atores, de todo o mundo, que é um nome essencial.

O último filme de Paolo Taviani, "Lenora Addio", também se dedicava à figura de Pirandello. Há alguma atualidade especial em torno de Pirandello?

Antes do filme do Paolo, os Taviani já se tinham ocupado da obra de Pirandello, adaptando as suas novelas, em "Kaos", como a vila onde nasceu. Agora foi uma coincidência temporal, mas que demonstra como Pirandello ainda está vivo na cultura italiana.

"A Estranha Comédia da Vida" demonstra a vitalidade do cinema italiano.

O resultado obtido na bilheteira, num momento pós-pandemia, é seguramente um sintoma de vitalidade. E o filme tem algo que surpreendeu o público. O realizador colocou Salvatore Ficarra e Valentino Picone, uma dupla famosíssima em Itália, que propõem uma comicidade muito inteligente e nunca vulgar, ao meu lado, que abracei a causa do cinema de autor, de Sorrentino ou Bellocchio. Esta união de atores de proveniência muito diversa é também um sinal de vitalidade, que foi premiado pelo público.

Pensa que o tom humorístico do filme é o mais correto?

Usa bem o termo, porque Pirandello escreveu um texto sobre o humorismo. Mesmo se Pirandello era um autor dotado de uma certa tensão especulativa, no limite da filosofia, na sua literatura e no seu teatro, não escondia no entanto o aspeto mais humorístico de estar no mundo, que utilizava como uma chave para a leitura.

Antes de Pirandello, deu corpo, em "O Rei do Riso", a Eduardo Scarpetta. É um desafio suplementar interpretar personagens verídicas?

Foi uma bela e feliz coincidência fazer, com dois realizadores muito diferentes, Martone e Andó, dois homens que nunca abandonaram o teatro, apesar de se dedicarem muito ao cinema, duas personagens muito importantes do teatro italiano, filmes diferentes mas com uma mensagem semelhante, homenagear o teatro, Mas também já interpretei personagens reais do mundo da política, como Andreotti, com Sorrentino.

O Toni Servillo é um homem de teatro, mas internacionalmente é mais conhecido pelos seus filmes. Como é que consegue conciliar estas duas paixões?

Com muito empenho e retirando muito tempo à minha vida privada. É verdade, o cinema viaja de uma forma mais rápida. Quando tem sucesso a sua repercussão internacional é muito grande. Tive a felicidade com os meus filmes de estar em Cannes, nos Oscars. E tenho percorrido a Europa toda. Os atores consideram a Europa como uma grande nação. Nós atores, estivemos sempre juntos. Unida.

Precisamente, já esteve outras vezes em Portugal, a trabalhar no teatro.

Já encenei uma ópera lírica no São Carlos e trabalhei no Porto, onde vou regressar com este espetáculo sobre Dante.

Como é que decorreu a atuação em Lisboa?

Muito bem, a reação do público foi muito emotiva. Penso que foi sobretudo devido a Dante, que fala ao Homem. Para lá das diferenças de países, de línguas, de cultura.

O que tem sentido, nestas suas várias passagens por Portugal?

Estou muito feliz por voltar a Portugal. É um país e um povo que amo particularmente. E não o digo de forma ocasional. Vivi em Lisboa dois ou três meses. Também estive muito tempo no Porto. Dirigi atores portugueses, da companhia Ensemble. Tive a oportunidade de estabelecer uma relação profunda com este país. Também há uma ligação muito forte com os heterónimos de Pessoa e a reflexão contínua de Pirandello sobre a necessidade de se criar uma identidade alternativa, para dar um sentido a estar no mundo.

Pode falar um pouco da relação especial que mantém com o cinema de Paolo Sorrentino?

Depois de fazermos seis filmes juntos há uma relação especial, fiz logo o primeiro filme dele. Costuma dizer que eu represento uma espécie de irmão mais velho, apesar de no último filme me ter feito interpretar o papel do pai dele. Temos uma relação muito forte, além do profissional. Estou-lhe grato porque me ofereceu algumas das mais belas personagens da minha carreira e diálogos que qualquer ator desejaria recitar.

Um dos filmes que o revelou foi "Gomorra", um dos muitos que denunciam as organizações mafiosas. Como italiano, pensa que um dia vão acabar por desaparecer?

É uma pergunta a que não é fácil responder. Não posso dizer mais que espero que sim, mas estou sobretudo pessimista.