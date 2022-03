Os beatíficos dias atlânticos dos PMDS

Hoje às 16:07 Facebook

Em "Caloura", dupla açoriana visita várias eras da música eletrónica.

Os PMDS são uma dupla açoriana que combina a formação clássica em piano de Pedro Sousa com a experiência como DJ de Filipe Caetano (aliás, FliP). O título do álbum de estreia, lançado há dez anos pela Thisco, descodificava as iniciais: "Processor Modulation Density Sequencer". Após um retorno aos discos no final de 2019 com "Not yet", "Caloura" chegou em novembro através da Variz.

Apesar do título do novo registo (Caloura é uma aldeia em São Miguel conhecida pelas temperaturas elevadas), pouco de que aqui se escuta remete para conceitos de organicidade ou pequena escala. "Modular derangement" projeta um tom de ameaça de fonte incerta no fio do horizonte, um acumular de nuvens que pairam durante mais de cinco minutos. A sua relativa contenção de meios, com o piano a chamar a atenção em surtos breves e espaçados, abre espaços para que na composição se projetem desejos cinematográficos.

"Berlin" é a faixa central de "Caloura", também a mais urbana e distante de aragens atlânticas idílicas. Hipnótica, evoca um movimento perpétuo entre o asfalto e as estrelas, crescendo de forma quase impercetível até se revelar épica e próxima de John Carpenter e Tangerine Dream. "XTac" avança por um ambientalismo perturbado por memórias longínquas das primeiras raves, do trance e das arritmias com que The Aphex Twin se revelou ao Mundo na primeira metade da década de 1990. "Canyon" não se distancia muito - Aphex também paira um pouco por aqui, sobretudo nos grãos de inquietude.

A partir da arejada "Etst", o álbum entra em modo contemplativo. Despida de batidas, "Nippon" conta com o piano - abundantemente tratado - de Pedro Sousa para abrir portas. Ouve-se água, pássaros, vozes distantes, interferências hertzianas. Um estado de suspensão que podia durar cinco ou 50 minutos e que é retomado em "Tremor", de novo com contornos urbanos.

Neste registo, os PMDS visitam várias eras da música eletrónica com um olhar fresco e uma alta definição que colocam as composições firmemente no agora.



Caloura

PMDS

Variz