"Os bichos" sobem ao palco do Cine-Teatro Garrett

JN Hoje às 18:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A adaptação feita pelo Varazim Teatro de "Os bichos", de Miguel Torga, vai ser representada no auditório do Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim, já na quarta e quinta-feira, num total de quatro espetáculos.

Ponto alto da vasta produção literária de Miguel Torga, a obra "Os bichos" continua a chegar às novas gerações. Através de novas edições do livro, originalmente publicado em 1940, mas também por intermédio de outras representações artísticas.

PUB

Em 2020, por ocasião dos 25 anos da morte do autor transmontano, o Varazim Teatro levou por diante uma adaptação de "Os bichos", que pode ser vista amanhã e na quinta-feira - em duas sessões diárias, às 10.30 e às 14.30 horas - no Cine-Teatro Garrett, depois de já ter passado ao longo desse período por Almada, Mondim de Basto, Ponte de Lima ou Coimbra.

Com encenação e dramaturgia de José Caldas, esta versão teatral do célebre texto torguiano segue as afinidades entre os dois géneros de "bichos", animais e humanos, demonstrando que, contra todas as visões contrárias, habitamos todos a mesma Arca de Noé e, como tal, devemos respeitar os nossos semelhantes.

Ou não estivéssemos todos, afinal, "irmanados numa luta igual pela vida e pela liberdade".