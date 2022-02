Os Club Makumba navegam pelo Mediterrâneo com a imaginação

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 17:34 Facebook

"Club Makumba" é o disco homónimo da nova banda de Tó Trips e João Doce. Uma cartografia musical inventada, mas também um alerta para as viagens demasiado reais dos refugiados.

Nenhum dos Club Makumba andou a pesquisar sobre as sonoridades do Mediterrâneo, do Levante a Portugal. Nenhum quis imitar nada nem cair em redundâncias. E, no entanto, o álbum de estreia da nova banda reunida por Tó Trips e João Doce voga nas águas do "mare nostrum", visita as costas magrebinas e o deserto, caminha pelas paisagens da Anatólia. "Tudo imagens distorcidas que resultam do nosso imaginário", diz o coletivo.

Dois pontos de partida para esta jornada da imaginação: o anterior projeto de Tó Trips (um dos inventores dos cinemáticos Dead Combo) e João Doce (parte do caldo cultural com acento no rock dos Wraygunn) - "Sumba - Primitive music and sounds from Makaka island" era já uma fantasia de navegação até à longínqua ilha da Indonésia, com o propósito de realizar "um exercício livre, espontâneo, experimental e tribalista", explica Tó Trips. O outro foi o quadro de Théodore Gericault (1791-1824) "A balsa da medusa", que serve de capa aos Club Makumba.