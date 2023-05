"Os Coldplay trouxeram a Coimbra 2% da população portuguesa"

O presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, faz um balanço positivo dos quatro concertos dos Coldplay na cidade, considerando que esta decorreu com organização e sem incidentes.

"É um dia de satisfação e dever cumprido para Coimbra, depois dos quatro inesquecíveis concertos dos Coldplay. Trouxeram a Coimbra 2% da população portuguesa e correram de forma irrepreensível. Coimbra e as suas esplanadas encheram-se de cor e de gente, numa prova superada com rigor e orgulho", salienta o presidente.

Quanto ao retorno, José Manuel Silva lembra que este ainda vai ser estudado pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, mas considera que ninguém duvida do resultado positivo.

"A organização foi elogiada por todos, mostrámos que somos capazes dos maiores desafios. Creio que Coimbra se sente orgulhosa pelo modo que tudo ocorreu. Quando se une pelo mesmo objetivo, Coimbra agiganta-se", completa.

Oposição elogia mas aponta para melhorias

Na reunião do Executivo Municipal que está a decorrer esta segunda-feira, os vereadores da oposição deram os parabéns pela boa organização, saudando a iniciativa, mas apontando para aspetos que podem melhorar em eventos futuros.

"É importante que não se coincida na cidade uma quantidade de eventos nacionais e internacionais, como aconteceu agora com os Coldplay, o Rali de Portugal e a Queima das Fitas. A forma como a vinda da banda à cidade ocorreu tem pontos que foram opacos, não poderíamos deixar de o mencionar", aponta o vereador do PS, José Dias.

A vereadora Regina Bento, também do PS, sublinhou a satisfação por tudo ter corrido bem, mas lembrou a parte financeira. "Logo que passe a euforia, agradecíamos que trouxessem a esta reunião as contas do evento", destacou.